مستشفى الثلاياء العام بريمة يقدم قافلة طبية للجيش واللجان الشعبية [27/مايو/2019] ريمة -سبأ:

قدم موظفو مستشفى الثلاياء العام بمحافظة ريمة قافلة طبية دعماً واسناداً للجيش واللجان الشعبية في الجبهات .

وأكدت مديرة مستشفى الثلاياء العام بريمة الدكتورة ليزا عوض أنه رغم شحة الامكانيات والأدوية وتوقف المرتبات, سيتم رفد الجبهات بقافلة طبية في رسالة لقوى العدوان بصمود اليمنيين وفي طليعتهم القطاع الصحي.



وأشارت الى أن القافلة تعد أقل ما يمكن تقديمه لمن يقدمون أرواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الوطن ومواجهة قوى العدوان والمرتزقة.



وقالت " الجميع في جبهة واحدة لمواجهة تحالف العدوان والشعب اليمني لن يبخل وسيواصل المدد بقوافل العطاء".

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