تكريم لجرحى الجيش واللجان الشعبية في محافظة المحويت [27/مايو/2019] المحويت-سبأ:

كرمت الوحدة الاجتماعية بمحافظة المحويت ممثلة بمؤسسة التكافل الاجتماعية التنموية الخيرية جرحی ومعاقي الجيش واللجان الشعبية من أبناء المحافظة تحت شعار " عزائم لا تلين " .



وفي الفعالية التي أقيمت أمس برعاية المحافظ فيصل أحمد حيدر ومشرف المحافظة عزيز الهطفي ، وبحضور وكيل المحافظة محمد البصل أكد نائب مشرف المحافظة عبدالله الشايم أن تكريم الجرحى وتلمس أوضاعهم يعتبر أقل واجب عرفانا بما قدموه من تضحيات في سبيل الانتصار لوطنهم ومظلومية شعبهم.



فيما أشاد وكيل المحافظة لشئون الاوقاف منير خطرا بتضحيات الجرحى في ميادين العزة دفاعا عن سيادة الوطن وكرامة الشعب.. منوها بمعنوياتهم العالية وحماسهم للعودة لجبهات القتال رغم إصاباتهم.



من جانبه أكد مندوب الجرحی هاشم عباس ومدير مؤسسة التكافل في المحافظة عبدالرزاق محمد عباس الحرص علی توفير جزء من متطلبات الجرحی واحتياجاتهم في ظل التحديات التي يمر بها الوطن.. لافتين إلى تدشين الزيارات الميدانية للجرحى المعاقين وتقديم الهدايا الرمزية والمساعدات المالية لهم.



بدورهم عبر الجرحی المعاقين عن الشكر والتقدير لقيادة المحافظة والوحدة الاجتماعية ومؤسسة التكافل علی هذه اللفته الانسانية..مثمنين توجه القيادة السياسية وحرصها علی تفقد أوضاع الجرحی وتكريمهم.

حضر تدشين الزيارات نائب مدير الوحدة الاجتماعية بالمحافظة أمين مزارق وعدد من مسئولي المحافظة.

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