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أبناء مديرية عبس بحجة يحيون أمسية بذكرى استشهاد الإمام علي
[27/مايو/2019] حجة-سبأ:
أحيا أبناء مديرية عبس بمحافظة حجة امس أمسية رمضانية ثقافية في ذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه.

وفي الأمسية ألقى وكيل المحافظة نبيل الجرب كلمة استعرض فيها مناقب الإمام علي بن أبي طالب وسجاياه وعدله وما تميز به من صفات وما تحلى به من شجاعة في مواجهة الظلم .

واشار إلى أن ذكرى استشهاد الإمام علي تمثل محطة للتذكير بالمكانة الرفيعة التي حظي بها وتضحياته في سبيل رفعة الاسلام وعزته وكرامته ومقارعته الظلم والطغيان.

ودع الوكيل الجرب ابناء المديرية إلى المزيد من التلاحم وتعزيز الجبهة الداخلية للتصدي للعدوان الغاشم ومواجهته مرتزقته إلى أن يتحقق النصر .

تخلل الأمسية التي حضرها مسئولي المديرية والشخصيات الاجتماعية فيها العديد من الفقرات الإنشادية والشعرية التي وقفت على محطات في حياة الإمام علي ومأساة استشهاده.
سبأ
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