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  محلي
اجتماع بإب لمناقشة آلية تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة
[27/مايو/2019] إب -سبأ:
ناقش اجتماع برئاسة محافظ اب عبدالواحد صلاح ، آلية تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة في أجهزة السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات .

وأستعرض الاجتماع الذي ضم الامين العام للمجلس المحلي بالمحافظة امين الورافي ووكلاء المحافظة صالح حاجب واشرف المتوكل وإسماعيل سفيان وحارث المليكي ومداء عموم المالية صالح الرصاص والتخطيط والتعاون الدولي كمال الحارثي والمراجعة الداخلية محمد المضواحي والمتابعة والعمليات محمد الشريف ونائب مدير الهيئة الوطنية للإغاثة ، الملامح العامة الخاصة بالرؤيا وآلية العمل بها في المحافظة لخدمة أغراض التنمية .

وفي الاجتماع أشار المحافظ صلاح إلى أهمية تفعيل وتنشيط الوحدات الإدارية خصوصا في إعداد الخطط الاستراتيجية المتعلقة بتنفيذ الرؤية على صعيد الواقع العملي .
وأوضح أن توجيهات قائد الثورة والقيادة السياسية تقضي بالتعاطي الإيجابي والجدي مع ما جاء في الرؤية الوطنية، وهو ما يجب أن يدركه الجميع ويعملوا من أجل تحقيقه .

ونوه إلى أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة تختزل مشروع الحماية والبناء للشهيد الرئيس صالح الصماد يد تحمي ويد تبني .

وأكد محافظ إب أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة هي رؤية خالصة تستهدف بناء الدولة حاضرا ومستقبلا في مختلف المجالات الإدارية والمالية والاقتصادية والتنموية والسياسية وتشمل كافة قطاعات الدولة من صحة وتعليم وبنية تحتية ومؤسسية.

ولفت إلى الدور الوطني الهام لقيادة السلطة المحلية وكوادرها في تنفيذ الرؤية فيما يتصل بمهام واختصاصات المكاتب التنفيذية وأجهزة السلطة المحلية والمديريات، وتشكيل الوحدات المتخصصة بتنفيذ الرؤية وعكسها بخطط وبرامج في مختلف القطاعات.

وتطرق المحافظ صلاح إلى الدور الهام للمعنيين في تنفيذ محور الحكم المحلي بأبعاده المختلفة .
ووجه الامين العام بعقد لقاء مع كافة الجهات المعنية لتشكيل لجنة وفقا لما ورد في مذكرة وزير الادارة المحلية إلى جانب المسؤولين الفنيين للوحدة التنفيذية بحسب ما نصت علية الآلية التنفيذية للرؤية الوطنية لبناء الدولة .

وهنأ محافظ إب في ختام الاجتماع القيادة السياسية على الانتصارات المتتالية التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والبطولة.
سبأ
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