أمسية تربوية في صنعاء القديمة بذكري استشهاد الإمام علي [27/مايو/2019] صنعاء ـ سبأ:

نظم مكتب التربية والتعليم بمديرية صنعاء القديمة بأمانة العاصمة، أمسية رمضانية بذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه.



وفي الأمسية ألقيت كلمات من قبل وكيل أمانة العاصمة علي شريم ومدير مكتب التربية والتعليم بالأمانة زياد الرفيق ومدير عام مديرية صنعاء القديمة أحمد الصماد أشارت في مجملها إلى أن شهر رمضان محطه تربوية وإيمانية يتزود منها المسلم من خلال عبادات الصوم والصلاة والذكر والاحسان .



وأكدت على ضرورة اضطلاع الجميع بمسؤولياتهم خلال هذه المرحلة في التحرك للدفاع عن الوطن والتصدي للعدوان ومرتزقته .



ودعت الكلمات إلى ضرورة الحشد الكبير ليوم القدس العالمي تأكيداً لدعم الشعب اليمني لقضية الأمة المركزية فلسطين ووقوفه إلى جانب اخوانه الفلسطينيين.



واشادت بصمود وثبات الكادر التربوي والتعليمي بأمانة العاصمة خلال أربعة أعوام من العدوان الغاشم والحصار .. مؤكدةً إلى أن الجبهة التربوية والتعليمية تحملت مسؤوليتها بجدارة واقتدار وعملت على استقرار العملية التعليمية في مختلف مديريات أمانة العاصمة وأفشلت مخططات ومؤامرات العدوان الرامية لوقف العملية التعليمية .



حضر الامسية عدد من أعضاء المجلس المحلي والمكاتب التنفيذية بالمديرية وعدد من التربويين بالمنطقة التعليمية لصنعاء القديمة ومكتب التربية والتعليم بالأمانة وجمع غفير من المواطنين.

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