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فعالية بجامع الجند بذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه
[27/مايو/2019] تعز -سبأ:
نظم مكتب الأوقاف والإرشاد والوحدة الثقافية بمحافظة تعز مساء أمس فعالية بجامع الجند بذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام.

وفي الفعالية أشار مدير مكتب الأوقاف بالمحافظة محمد ناجي الأهدل إلى دور الإمام علي في رفع راية الحق ونصره المظلومين.

وأكد على أهمية الاقتداء بالإمام علي والتمعن في سيرته وأخلاقه لاستلهام العبر في مقارعة طواغيت العصر والوقوف بوجه قوى العدوان والتصدي لمخططاتها الإجرامية.

فيما أشار مسؤول الوحدة الثقافية بالمحافظة علي الشرفي، إلى أهمية التوعية والتزود من ثقافة وسيرة العظماء أمثال الإمام علي كرم الله وجهه.

واستعرض جوانب من شخصية الإمام علي وشجاعته في مقارعة الظلم والطغيان.

وأكد المشاركون في الفعالية على أهمية استلهام الدروس من الإمام علي في مواجهة التحديات الراهنة وتعزيز الصمود والتلاحم في مواجهة العدوان.

وشدد المشاركون على أهمية استشعار الجميع للمسؤولية في الدفاع عن الوطن والاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال.. مشيرين إلى ضرورة استغلال ما تبقى من الشهر الكريم في البذل والعطاء والتكافل الاجتماعي ومساعدة المحتاجين.

حضر الفعالية عدد من المسئولين والشخصيات اﻻجتماعية وجمع من المواطنين.


سبأ
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