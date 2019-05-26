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آخر تحديث: الإثنين، 27 - مايو - 2019 الساعة 01:05:57ص
صدور قرار بتعيين عضو في مجلس الشورى
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (113) لسنة 2019م بتعيين عبدالملك محمد محمد علامه عضوا في مجلس الشورى.
مسؤول ايراني: القيادة الامريكية وتواجدها بالمنطقة عمل ارهابي
وصف مسؤول ايراني رفيع اليوم الاحد ,القيادة الامريكية بالإرهابية , مشيرا الى ان لتواجد العسكري الامريكي بالمنطقة تواجد ارهابي .
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يصعد إلى قرابة الـ 69 دولار للبرميل
إرتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد خسائر تكبدتها على مدى جلستين، في الوقت الذي تتجه صوب أكبر انخفاض أسبوعي منذ بداية العام الجاري بسبب ارتفاع المخزونات والقلق بشأن تباطؤ اقتصادي.
أيمن الحليلة يتصدر بطولة وحدة صنعاء للشطرنج
تصدر اللاعب أيمن الحليلة منافسات بطولة الشطرنج التي ينظمها نادي وحدة صنعاء بالتعاون مع الاتحاد العام للعبة ضمن الملتقى الرمضاني الثالث.
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  عربي ودولي
النرويج تؤكد التزامها بمواصلة دعم ايجاد حل سياسي للأزمة في فنزويلا
[27/مايو/2019] أوسلو-سبأ:
أعلنت النرويج اليوم أن ممثلي حكومة فنزويلا والمعارضة قرروا العودة إلى أوسلو الأسبوع المقبل لمحاولة حل الأزمة السياسية في بلادهم.

وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان "نؤكد مجددا التزامنا بمواصلة دعم البحث عن حل تفاوضي بين الطرفين في فنزويلا".

وأكدت النرويج أنها ستيسر المحادثات في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، مما يشير إلى أن جهود الوساطة ستستمر بعد أشهر من التوتر المتزايد بين الرئيس الفنزويلي نيكولا مادورو وزعيم المعارضة خوان جويدو.
سبأ
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