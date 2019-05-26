النرويج تؤكد التزامها بمواصلة دعم ايجاد حل سياسي للأزمة في فنزويلا [27/مايو/2019] أوسلو-سبأ:

أعلنت النرويج اليوم أن ممثلي حكومة فنزويلا والمعارضة قرروا العودة إلى أوسلو الأسبوع المقبل لمحاولة حل الأزمة السياسية في بلادهم.



وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان "نؤكد مجددا التزامنا بمواصلة دعم البحث عن حل تفاوضي بين الطرفين في فنزويلا".



وأكدت النرويج أنها ستيسر المحادثات في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، مما يشير إلى أن جهود الوساطة ستستمر بعد أشهر من التوتر المتزايد بين الرئيس الفنزويلي نيكولا مادورو وزعيم المعارضة خوان جويدو.

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