منظمة البراق تدشن مشروع السلة الغذائية الرمضانية [27/مايو/2019] صنعاء -سبأ:

دشنت منظمة البراق التنموية الاجتماعية، مشروع السلة الغذائية الرمضانية بدعم الأيادي البيضاء من فاعلي الخير.



وأوضح رئيس المنظمة الدكتور عمار نايف أن السلة الغذائية الرمضانية تستهدف هذا العام 953 أسرة فقيرة ومحتاجة للتخفيف من معاناتها سيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتفاقم الأوضاع المعيشية.



ونوه بدور مشروع ريحانة التنموي في اليمن على دعمها لمشروع السلة الغذائية .. معتبرا ذلك خطوة إيجابية باتجاه تعزيز الشراكة والتنسيق لمشاريع وبرامج مستقبلية.



فيما أشارت أمين عام المنظمة هدى الوادعي إلى ضرورة تعزيز التكافل الاجتماعي سيما في ظل اتساع نطاق الأسر الأشد فقراً جراء الحصار المفروض على اليمن منذ أكثر من أربع سنوات .



ودعت أهل الخير إلى مد جسور التعاون وتقديم الدعم للمنظمة لتنفيذ مشاريعها الإنسانية التي تستهدف الأسر الأشد فقراً.





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