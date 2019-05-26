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وزارة الخدمة المدنية تنظم حفل استقبال وتوديع للوزير السلف والخلف
[27/مايو/2019] صنعاء -سبأ:
نظمت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والوحدات التابعة لها أمس حفل توديع وزير الخدمة المدنية والتأمينات الخلف طلال عقلان واستقبال الوزير السلف إدريس سعيد الشرجبي.

وفي الحفل نوه وزير الخدمة المدنية والتأمينات إدريس الشرجبي بحفاوة الاستقبال من جميع موظفي ديوان الوزارة والوحدات التابعة لها.

وأكد أهمية تكاتف جهود الجميع لإنفاذ القانون والمساواة والرفع من كفاءة وجودة الأداء .. وقال " وزارة الخدمة المدنية تعد قطار الخدمة العامة للدولة خصوصا وأن المرحلة القادمة اتضحت معالمها من خلال الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة" .

وثمن دور وزير الخدمة المدنية السابق طلال عقلان وإسهامه خلال المرحلة التي تولى فيها قيادة الوزارة في تعزيز الأداء بوزارة الخدمة والمؤسسات التابعة لها .

من جانبه نوه وزير الخدمة المدنية السابق طلال عقلان بجهود كافة موظفي وقيادة الوزارة والوحدات التابعة لها والإنجازات التي تحققت على يد الجميع .

واعتبر ما تم تحقيقه يعود إلى تعاون الجميع وتكامل الأدوار وتعزيز الأداء .. حاثا على التعاون مع القيادة الجديدة والعمل بروح الفريق الواحد للتغلب على الصعوبات الراهنة.

فيما أشاد نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبدالله حسين المؤيد بالجهود التي بذلها الوزير السابق طلال عقلان خلال فترة عمله بالوزارة .

وتطرق إلى ما حققه من إنجازات رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار وتوقف المرتبات .. متمنيا لقيادة الوزارة الجديدة مواصلة العمل وتعزيز مسار الأداء في وزارة الخدمة المدنية ومؤسساتها.

بدوره تطرق الدكتور محمد يحيى الخالد في كلمة ألقاها نيابة عن الوحدات التابعة للوزارة، إلى ما حظيت به الوحدات التابعة لوزارة الخدمة المدنية في ظل قيادة الوزير السابق طلال عبدالكريم عقلان، وتطلعاتها لمواصلة العمل وتحقيق الأهداف التي رسمت لها الوحدات مستقبلا بقيادة الوزير الجديد إدريس سعيد الشرجبي.

عقب ذلك تم تكريم الوزير السابق طلال عقلان بدرع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تقديرا لجهوده وعطائه خلال فترة عمله.

حضر الاحتفال وكلاء وزارة الخدمة المدنية يحيى المحاقري وأنور هاشم اللاحجي ويحيى الأمري وشكري فارع وهدى المتوكل ورئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات إبراهيم الحيفي ورئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شرف الدين الكحلاني وعميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور محمد يحيى الخالد ومستشارا الوزارة عبدالله حجر وحسين الأهجري وعدد من مدراء العموم والإدارات وموظفي الديوان والوحدات التابعة للوزارة.

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