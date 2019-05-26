محافظ حجة يتفقد أحوال الجرحى بمستشفى الشهيد ياسر وثاب بخيران المحرق [27/مايو/2019] حجة -سبأ:

تفقد محافظ حجة هلال عبده الصوفي أحوال جرحى الجيش واللجان الشعبية بمستشفى الشهيد ياسر وثاب بخيران المحرق.



واطلع المحافظ الصوفي على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للجرحى، واستمع من القائمين إلى شرح على سير العمل بالمستشفى والاحتياجات والمتطلبات التي يستوجب توفيرها.



وأكد المحافظ الصوفي اهتمام القيادة السياسية بأوضاع الجرحى وتلمس احتياجاتهم وتوفير كامل الرعاية لهم .



وأشار إلى أن زيارة الجرحى وتلمس أوضاعهم الصحية يعد أقل واجب إزاء التضحيات التي قدموها في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره .



وأشاد بتضحيات الجيش واللجان الشعبية وما يسطرونه من ملاحم بطولية ذودا عن الوطن وتلقين قوى العدوان ومرتزقته أقسى الدروس .. منوها بصمود المرابطين من أبطال الجيش واللجان الشعبية وأبناء القبائل وما يحققوه من انتصارات في مختلف الجبهات.



كما أكد محافظ حجة أن قيادة المحافظة ستعمل على توفير احتياجات ومتطلبات المستشفى بما يمكنه من تقديم الخدمات لأبناء المديرية.



رافقه خلال الزيارة مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل الدكتور هيثم الجبري ومدير مكتب وكالة الأنباء اليمنية سبأ عبدالودود الغيلي وعدد من مسئولي المديرية.





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