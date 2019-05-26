إجتماع يناقش أوضاع النازحين من مأرب إلى أمانة العاصمة [27/مايو/2019] صنعاء -سبأ:

ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة محافظ مأرب علي محمد طعيمان وضم مدير فرع الهيئة الوطنية للشؤون الإنسانية بأمانة العاصمة عبدالوهاب شرف الدين ومدير فرع الهيئة بمأرب عبدالخالق الشريف أوضاع النازحين من محافظة مأرب إلى أمانة العاصمة.



وتطرق الإجتماع الذي حضره مدير إدارة النزوح بالهيئة الوطنية خالد العبالي إلى معاناة الأسر النازحة التي لم تسجل بعد في النظام الرئيسي ولاتحصل على أي مساعدات غذائية او إيوائية .



وفي الإجتماع نوه المحافظ طعيمان بجهود الهيئة الوطنية للشؤون الإنسانية في مساعدة النازحين من أبناء المحافظة في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها جراء العدوان الغاشم والحصار الجائر .



وشدد طعيمان على أهمية تقديم المساعدات المالية الخاصة بالإيجارات لنازحي المحافظة، وخاصة الأسر التي لم تستلم اي مبالغ مالية في السابق، وتوفير المساعدات العلاجية للنازحين الذين يعانون من الأمراض المزمنة والسرطان وبحسب الامكانات المتاحة .



من جهته ابدى شرف الدين استعداد الهيئة لتسجيل الأسر النازحة التي لم يتم ادخالها في قاعدة البيانات المركزية وتقديم المساعدات اللازمة لهم ..مشيدا بأهتمام قيادة المحافظة بالنازحين وأوضاعهم .



واستعرض مدير فرع الهيئة الوطنية بمأرب تقريرا عن أوضاع النازحين من المحافظة الى أمانة العاصمة والأسر التي لم تسجل في النظام ولاتقدم لها اي مساعدات مالية او عينية .. مشددا على أهمية ان تحظى تلك الأسر بالمساعدات الضرورية أسوة ببقية النازحين.



سبأ