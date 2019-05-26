النائب العام يؤكد على ضرورة تعزيز التنسيق القضائي والأمني في مكافحة الجريمة [27/مايو/2019] صنعاء-سبأ:

أكد النائب العام القاضي نبيل العزاني على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية في مكافحة الجريمة.



وشدد النائب العام خلال زيارته أمس، للإدارة العامة لمكافحة المخدرات على أهمية تضافر الجهود في مكافحة المخدرات ، كواجب وطني وديني لحماية المجتمع من هذه الآفة.



وأشاد القاضي العزاني بالجهود المبذولة من قبل قيادة مكافحة المخدرات وكافة منتسبي الإدارة العامة وفروعها في ضبط الكثير من قضايا المخدرات خلال الفترة الماضية, وتأمين المجتمع من مخاطرها.



وشدد النائب العام، على أهمية الارتقاء بالعمل المؤسسي وبما من شأنه تحقيق الأهداف والغايات في تعزيز عوامل البناء وحماية الوطن.



وخلال الزيارة أطلع النائب العام على سير العمل في الإدارات التابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات.



وقد رحب مدير عام مكافحة المخدرات العميد ماجد القائفي بزيارة النائب العام.. معتبرا الزيارة حافزا لمنتسبي الإدارة العامة في القيام بمهامهم.



واستعرض القائفي الإجراءات التي تم تطويرها في أساليب ضبط قضايا المخدرات بالإضافة إلى تطوير أساليب جمع الاستدلالات.





سبأ