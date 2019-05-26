محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية بذكرى استشهاد الإمام علي بالإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ :

نظم مكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة بالتعاون مع مصلحة التأهيل والإصلاح اليوم في الإصلاحية المركزية بالأمانة، أمسية في ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه .



وفي الأمسية أشار الوكيل المساعد لقطاع الإرشاد بوزارة الأوقاف يحيى الحوثي إلى مناقب الإمام علي بن أبي طالب وسجاياه وعدله .



ولفت إلى أن ذكرى استشهاد الإمام علي محطة للتذكير بتضحياته وعلمه الذي نهله من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.. حاثا نزلاء الإصلاحية المركزية على أخذ الدروس والعبر من نهج الإمام علي وحياته.



بدوره أشار مدير الإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة العميد محمد الماخذي إلى أهمية تنظيم أمسية لنزلاء الإصلاحية .. مشيرا إلى أن التوعية والتأهيل من برامج الإصلاحية لنزلائها وإعادة تأهيلهم ليعودوا إلى المجتمع أفراد نافعين .



وأكد أهمية إحياء ذكرى استشهاد الإمام علي لمعرفة نهجه وعدله وشجاعته في مواجهة الظلم والطغيان.



إمام جامع الشعب الشيخ أحمد الفضيل تحدث عن نشأة الإمام علي في كنف النبوة ودفاعه عن الإسلام وشجاعته وعلمه ومناقبه التي تعد مرجع ونهج للمسلمين.



تخلل الأمسية التي حضرها مدير الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف عبد الرحمن الموشكي ونائب مدير عام الإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة عادل البدري ونائب مدير مكتب الأوقاف بأمانة العاصمة محمد الغليسي، فقرات إنشادية وشعرية عبرت عن محطات في حياة الإمام علي ومأساة استشهاده.

سبأ [26/مايو/2019]سبأ