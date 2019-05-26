ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 27 - مايو - 2019 الساعة 01:05:57ص
صدور قرار بتعيين عضو في مجلس الشورى
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (113) لسنة 2019م بتعيين عبدالملك محمد محمد علامه عضوا في مجلس الشورى.
مسؤول ايراني: القيادة الامريكية وتواجدها بالمنطقة عمل ارهابي
وصف مسؤول ايراني رفيع اليوم الاحد ,القيادة الامريكية بالإرهابية , مشيرا الى ان لتواجد العسكري الامريكي بالمنطقة تواجد ارهابي .
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يصعد إلى قرابة الـ 69 دولار للبرميل
إرتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد خسائر تكبدتها على مدى جلستين، في الوقت الذي تتجه صوب أكبر انخفاض أسبوعي منذ بداية العام الجاري بسبب ارتفاع المخزونات والقلق بشأن تباطؤ اقتصادي.
أيمن الحليلة يتصدر بطولة وحدة صنعاء للشطرنج
تصدر اللاعب أيمن الحليلة منافسات بطولة الشطرنج التي ينظمها نادي وحدة صنعاء بالتعاون مع الاتحاد العام للعبة ضمن الملتقى الرمضاني الثالث.
آخر الأخبار:
أبناء مديرية عبس بحجة يحيون أمسية بذكرى استشهاد الإمام علي
اجتماع بإب لمناقشة آلية تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة
أمسية تربوية في صنعاء القديمة بذكري استشهاد الإمام علي
فعالية بجامع الجند بذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
أمسية بذكرى استشهاد الإمام علي بالإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة
[26/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :

نظم مكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة بالتعاون مع مصلحة التأهيل والإصلاح اليوم في الإصلاحية المركزية بالأمانة، أمسية في ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه .

وفي الأمسية أشار الوكيل المساعد لقطاع الإرشاد بوزارة الأوقاف يحيى الحوثي إلى مناقب الإمام علي بن أبي طالب وسجاياه وعدله .

ولفت إلى أن ذكرى استشهاد الإمام علي محطة للتذكير بتضحياته وعلمه الذي نهله من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.. حاثا نزلاء الإصلاحية المركزية على أخذ الدروس والعبر من نهج الإمام علي وحياته.

بدوره أشار مدير الإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة العميد محمد الماخذي إلى أهمية تنظيم أمسية لنزلاء الإصلاحية .. مشيرا إلى أن التوعية والتأهيل من برامج الإصلاحية لنزلائها وإعادة تأهيلهم ليعودوا إلى المجتمع أفراد نافعين .

وأكد أهمية إحياء ذكرى استشهاد الإمام علي لمعرفة نهجه وعدله وشجاعته في مواجهة الظلم والطغيان.

إمام جامع الشعب الشيخ أحمد الفضيل تحدث عن نشأة الإمام علي في كنف النبوة ودفاعه عن الإسلام وشجاعته وعلمه ومناقبه التي تعد مرجع ونهج للمسلمين.

تخلل الأمسية التي حضرها مدير الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف عبد الرحمن الموشكي ونائب مدير عام الإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة عادل البدري ونائب مدير مكتب الأوقاف بأمانة العاصمة محمد الغليسي، فقرات إنشادية وشعرية عبرت عن محطات في حياة الإمام علي ومأساة استشهاده.

سبأ
  المزيد من (محلي)
أبناء مديرية عبس بحجة يحيون أمسية بذكرى استشهاد الإمام علي
اجتماع بإب لمناقشة آلية تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة
أمسية تربوية في صنعاء القديمة بذكري استشهاد الإمام علي
فعالية بجامع الجند بذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه
منظمة البراق تدشن مشروع السلة الغذائية الرمضانية
وزارة الخدمة المدنية تنظم حفل استقبال وتوديع للوزير السلف والخلف
محافظ حجة يتفقد أحوال الجرحى بمستشفى الشهيد ياسر وثاب بخيران المحرق
إجتماع يناقش أوضاع النازحين من مأرب إلى أمانة العاصمة
النائب العام يؤكد على ضرورة تعزيز التنسيق القضائي والأمني في مكافحة الجريمة
دورة في مجال جودة المياه لكوادر الموارد المائية بمحافظتي إب وتعز
العدوان السعودي على اليمن
حي ''الرباط'' والفاجعة
[26/مايو/2019]
إصابة طفلين في صعدة بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان
[26/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل استهداف الأحياء السكنية والمنشآت الحيوية بمحافظة الحديدة
[26/مايو/2019]
استشهاد تسعة مواطنين وإصابة آخرين في تعز واستمرار خرق هدنة الحديدة
[25/مايو/2019]
استشهاد تسعة مواطنين بينهم أطفال بغارة لطيران العدوان في ماوية بتعز
[24/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by