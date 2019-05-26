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  محلي
دورة في مجال جودة المياه لكوادر الموارد المائية بمحافظتي إب وتعز
[26/مايو/2019]
إب  - سبأ :

بدأت بمحافظة إب اليوم دورة تدريبية في مجال جودة المياه "أنظمة التنقية والتعقيم - إشتراطات أخذ العينات" للمختصين من فرعي الهيئة العامة للموارد المائية بمحافظتي إب وتعز.

تهدف الدورة التي تنفذها في أسبوع هيئة الموارد المائية بتمويل من اليونيسيف، تأهيل 33 مشاركا وإكسابهم خبرات تطبيقية للعمل بمشاريع جودة مياه الشرب والمساهمة في تأسيس قاعدة معرفية لدى المتدربين عن مراقبة جودة المياه.

وتشمل محاور الدورة أساليب معرفة جودة المياه وطرق جمع العينات وتحليلها ووسائل أنظمة تنقية "ترشيح وتقييم" مياه الشرب والكلورة وطرق قياس الكلور المتبقي.

وفي إفتتاح الدورة حث وكيل الهيئة العامة للموارد المائية المهندس عبدالكريم السفياني، المتدربين على الاستفادة من الدورة بما يمكنهم من القيام بأعمالهم بالشكل المطلوب .

وأشار إلى أن تنفيذ هذه الدورة يأتي في إطار اهتمام قيادة الهيئة للحفاظ على جودة المياه ومراقبتها واتخاذ التدابير الاحترازية الضرورية لتنقيتها وكلورتها .

ولفت المهندس السفياني إلى أهمية دور المتدربين في القيام بواجبهم في الميدان لتطبيق المفاهيم والاشتراطات الصحية الخاصة بالمياه.

فيما أوضح مدير فرع هيئة الموارد المائية بمحافظة إب المهندس عبدالرؤوف دحوه، أن الجانب التدريبي سيتضمن زيارة لمحطة تنقية مياه الشرب للتدريب على تطبيق استمارة إداء منظومة الترشيح والتنقية وكذا تطبيق استمارة الإشتراطات الصحية وزيارة مختبر الهيئة للتدريب على إجراء الفحوصات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لاستخدام الحقيبة الحقلية.

وأشار إلى أن البرنامج يتكون من حزمة تدريبية لتزويد المشاركين بالمعارف والمعلومات النظرية والعملية للمساهمة في تحسين جودة مياه الشرب وتنقيتها وتعقيمها والحفاظ عليها من التلوث الذي يضر بصحة الإنسان ويؤثر على البيئة.

سبأ
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