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  رياضة
بوتابوفا تقصى كيربر من الدور الأول لبطولة فرنسا للتنس
[26/مايو/2019]
موسكو - سبأ :

تمكنت الروسة أناستاسيا بوتابوفا من إقصاء الألمانية أنجيليك كيربر المصنفة خامسة عالميا من الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، وذلك بعد ان تغلبت عليها  بواقع: 6-4 و6-2.


وحسمت بوتابوفا (18 )عاما والمصنفة 81 عالميا المباراة لمصلحتها، بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-4 و6-2، خلال ساعة واحدة و13 دقيقة فقط على ملاعب رولان غاروس بفرنسا.

وعانت كيربر (31 )عاما في الفترة الماضية من إصابة في الكاحل الأيمن دفعتها للانسحاب من الدور الثاني لبطولة مدريد الإسبانية، قبل أن تغيب عن بطولة روما الإيطالية التي اختتمت نهاية الأسبوع الماضي.

وبطولة رولان غاروس هي الوحيدة التي لا تزال غائبة عن سجل كيربر، إذ سبق لها التتويج بلقبي أستراليا المفتوحة وفلاشينغ ميدوز الأمريكية عام 2016، قبل أن تضيف إليهما لقب ويمبلدون في العام الماضي. وفي رولان غاروس، كانت أفضل نتيجة لكيربر الدور ربع النهائي عامي 2012 و2018.

أما بوتابوفا، فتخوض غمار البطولة الفرنسية للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية، وهي المرة الأولى أيضا التي تتمكن فيها من تحقيق فوز على لاعبة ضمن المصنفات العشر الأوليات عالميا.

وتلاقي بوتابوفا في الدور الثاني الفائزة من لقاء الصينية وانغ يافان والتشيكية ماركيتا فوندروسوفا.

سبأ
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