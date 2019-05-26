محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعالية بالجامع الكبير بصنعاء في ذكرى استشهاد الإمام علي صنعاء - سبأ :

دعا مفتي الديار اليمنية رئيس رابطة علماء اليمن العلامة شمس الدين شرف الدين إلى استلهام الدروس والعبر من حياة الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه والانطلاق منها في مواجهة المؤامرات التي تستهدف الأمة .



وأوضح العلامة شرف الدين في فعالية نظمتها بالجامع الكبير بصنعاء اليوم دائرتا الثقافة القرآنية والعلماء والمتعلمين بالمكتب التنفيذي في ذكرى استشهاد الإمام علي، أن حياة الإمام علي جسدت حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكونه تربى في كنفه ونهل من معين علمه وعظيم أخلاقه عليه أفضل الصلاة والسلام.



وعدد مناقب الإمام علي وبطولاته ومآثره في السيرة النبوية ونهجه .. مستشهدا بموقفه وبسالته في غزوة الخندق ومنازلته وقتله عمرو بن ود العامري وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الموقف " خرج الإيمان كله للكفر كله".



وتوقف العلامة شرف الدين عند الموقف الفاصل من حياة الإمام علي عليه السلام عندما قال صلى الله عليه واله وسلم في غزوة خيبر "لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرار غير فرار" والذي يدل على مكانة الإمام علي رضي الله عنه .



وشدد على ضرورة السير على نهج الإمام علي واستلهام الدروس والعبر من حياته وزهده وعدله وإنصافه واهتمامه بالرعية وخشيته من الله عز وجل في إدارة شؤون الأمة .



وفي الفعالية التي حضرها وزيرا الأوقاف والإرشاد نجيب العجي والعدل القاضي أحمد عقبات ونائب وزير الأوقاف والإرشاد العلامة فؤاد ناجي .. تناول العلامة علي الهادي أبعاد استشهاد الإمام علي رضي الله عنه.



وقال " إن الإمام علي استشعر المسؤولية وواجه الطواغيت والظالمين وظل مدافعا عن الدين الإسلامي والمستضعفين وبموته طويت صفحات ومراحل عظيمة في تاريخ الإسلام ".



ونبه العلامة الهادي من الابتعاد عن النهج الذي أسسه الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسار عليه الإمام علي وأهل بيته وصحابته، وضرورة السير على هذا النهج.



حضر الندوة كوكبة من العلماء وطلاب العلم.

سبأ [26/مايو/2019]سبأ