محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع منسوب المياه في السدود والحواجز المائية في ردمان آل عواض بالبيضاء البيضاء - سبأ :

ارتفع منسوب المياه في السدود والحواجز المائية بمديرية ردمان آل عوض بمحافظة البيضاء، جراء الأمطار الغزيرة التي من الله بها على معظم المناطق خلال الأيام الماضية.



حيث اطلع مدير المديرية محمد العواضي اليوم، على منسوب المياه بسد الشهيد أحمد سالم العواضي والحواجز المائية جراء تدفق السيول.



وخلال الزيارة التي رافقه فيها مدير فرع مكتب الزراعة علي اللقاسي ومدير فرع الأشغال العامة علي العبدلي وعدد من مدراء فروع المكاتب وأعضاء محلي المديرية، أشار مدير مديرية ردمان آل عواض إلى أن منسوب المياه ارتفع في جميع الحواجز والسدود المائية.



وبين أن كمية المياه في سد الشهيد العواضي أمتدت إلى ثلاثة كيلومترات في السد الذي يتكون من ثلاث منشآت هي الحاجز البنائي الحجري والمفيض ومنافذ الري وتبلغ سعته التخزينية أربعة ملايين متر مكعب.



وأكد العواضي أهمية السدود لتغذية المياه الجوفية والحفاظ على الآبار السطحية والتوسع في الزراعة بالإضافة إلى دورها في استقرار السكان خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار.



إلى ذلك تفقد مدير مديرية ردمان آل عواض محمد العواضي، الأضرار التي خلفتها السيول بالطريق الاسفلتي بمنطقة حرية مصب سد الشهيد العواضي الذي يربط عزل المديرية.



ودعا الجهات ذات العلاقة والمنظمات الفاعلة التعاون في إعادة إصلاح وترميم الطريق وإنشاء جسر لمصب سد الشهيد العواضي لعبور الناقلات والمركبات.



سبأ [26/مايو/2019]سبأ