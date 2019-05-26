محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام ورشة حول المشاركة المجتمعية بذمار ذمار - سبأ :

اختتمت بذمار اليوم ورشة عمل حول المشاركة المجتمعية والمسؤولية تجاه المجتمعات المتضررة، نظمها قطاع التوجيه والإرشاد ومركز التأهيل بوزارة الأوقاف والإرشاد بالتعاون مع المكتب الميداني لمنظمة اليونيسيف فرع صنعاء.



هدفت الورشة في يومين تعريف 30 مشاركا من الإعلاميين والمثقفين الصحيين والمرشدين المبادئ والمعايير الإنسانية للجودة والمسؤولية تجاه المجتمعات المتضررة.



وفي الاختتام، أشار مدير عام التدريب والتأهيل بوزارة الأوقاف محمد السهماني إلى أهمية الورشة في بناء قدرات المشاركين لتبني القضايا الاجتماعية للمجتمعات المتضررة من العدوان والحرب نظرا للترابط الوثيق بين الجهات الثلاث في التثقيف والتوعية والوعظ والإرشاد والتواصل.



فيما أوضح مسير الورشة صلاح الشرعبي، أن المشاركين تلقوا مهارات ومعارف عن آليات التغذية الراجعة للشكاوى المجتمعية وأخلاقيات الحماية والمسائلة والمبادئ الأساسية لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.



وبين أن الهدف من الورشة تعزيز التواصل والاستماع للمجتمع وإدماج الإعلام كشريك في إعداد خطط الاستجابة وفقا لإلتزمات ومعايير الجودة والمسؤولية تجاه المجتمعات المتضررة.



سبأ [26/مايو/2019]سبأ