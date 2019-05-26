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آخر تحديث: الأحد، 26 - مايو - 2019 الساعة 11:49:10م
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مناقشة خارطة تنفيذ امتحانات الشهادة الأساسية والثانوية بالحديدة
[26/مايو/2019]
الحديدة  - سبأ :

ناقشت اللجنة الفرعية للإمتحانات بمحافظة الحديدة اليوم الصعوبات التي تواجه العملية الإمتحانية للعام الجاري في المحافظة.

واستعرضت اللجنة في الاجتماع الذي ضم مدير مكتب التربية رئيس اللجنة عمر محمد بحر، خارطة تنفيذ الامتحانات في 325 مركزا أساسيا و92 مركزا ثانويا بعموم المديريات في ظل الواقع الذي فرضه العدوان والحصار.

وأقرت اللجنة تكليف أربع لجان فرعية لها بمربعات ومركز المحافظة لتنفيذ الإمتحانات نظرا للظروف التي تشهدها المحافظة بسبب العدوان والأعمال العسكرية في عدد من المديريات.

كما أقرت اللجنة استمرار انعقادها حتى أثناء إجازة عيد الفطر لتهيئة الظروف خصوصا في المناطق التي تشهد مواجهات والحرص على استيعاب الطلاب الذين حالت ظروفهم استكمال وثائق التقدم لإمتحانات هذا العام.ِ

سبأ
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