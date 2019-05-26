ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 26 - مايو - 2019 الساعة 11:49:10م
صدور قرار بتعيين عضو في مجلس الشورى
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (113) لسنة 2019م بتعيين عبدالملك محمد محمد علامه عضوا في مجلس الشورى.
مسؤول ايراني: القيادة الامريكية وتواجدها بالمنطقة عمل ارهابي
وصف مسؤول ايراني رفيع اليوم الاحد ,القيادة الامريكية بالإرهابية , مشيرا الى ان لتواجد العسكري الامريكي بالمنطقة تواجد ارهابي .
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يصعد إلى قرابة الـ 69 دولار للبرميل
إرتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد خسائر تكبدتها على مدى جلستين، في الوقت الذي تتجه صوب أكبر انخفاض أسبوعي منذ بداية العام الجاري بسبب ارتفاع المخزونات والقلق بشأن تباطؤ اقتصادي.
أيمن الحليلة يتصدر بطولة وحدة صنعاء للشطرنج
تصدر اللاعب أيمن الحليلة منافسات بطولة الشطرنج التي ينظمها نادي وحدة صنعاء بالتعاون مع الاتحاد العام للعبة ضمن الملتقى الرمضاني الثالث.
آخر الأخبار:
فعالية بالجامع الكبير بصنعاء في ذكرى استشهاد الإمام علي
مسؤول جزائري:الجزائر ستمنع توتال من شراء أصول أناداركو بتروليوم
ارتفاع منسوب المياه في السدود والحواجز المائية في ردمان آل عواض بالبيضاء
اختتام ورشة حول المشاركة المجتمعية بذمار
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
اجتماع للجان الإشرافية والمجتمعية بمديرية الجبين بريمة
[26/مايو/2019]
ريمة  - سبأ :

ناقش اجتماع للجان الإشرافية والمجتمعية بمديرية الجبين محافظة ريمة اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة حسن محمد طه، الجوانب المتصلة بمتابعة مهامها حصر الفقراء بالمديرية والذي ينفذ عملية الحصر هيئة الزكاة .


وفي الاجتماع أكد الوكيل حسن طه أهمية وجود قاعدة بيانات صحيحة للمستحقين للزكاة بما يكفل الرجوع إليها لصرف الزكاة للمستحقين لها.

ولفت إلى معانات الفقراء والمحتاجين جراء استمرار العدوان والحصار، ما يتطلب مضاعفة الجهود لتحصيل الزكاة وتوزيعها وفقا لمصارفها الشرعية الثمانية.

فيما نوه مدير مديرية الجبين ماجد أمين بجهود هيئة الزكاة في دعم الأسر الفقيرة والمحتاجة بالمديرية خاصة في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.

ولفت إلى استعداد قيادة السلطة المحلية بالمديرية التعاون مع اللجان الإشرافية والمجتمعية لحصر الفقراء وتسهيل الصعوبات التي تواجه عملها.

بدوره أوضح مدير مكتب الهيئة الزكاة بالمحافظة علي النهاري أن اللجان المكلفة بتنفيذ توزيع الكشوفات لحصر الفقراء والمساكين، تواصل مهامها الميدانية بالمديريات واستكمال الحصر ورفع الكشوفات بالمستحقين.

ولفت إلى أنه بعد استكمال مهامها ومراجعتها وتصنيف مستحقيها سيتم الصرف للمستحقين ضمن مشروع الـ500 ألف أسرة المستحقين للزكاة المشمولين من قبل الهيئة العامة للزكاة.

سبأ
  المزيد من (محلي)
فعالية بالجامع الكبير بصنعاء في ذكرى استشهاد الإمام علي
ارتفاع منسوب المياه في السدود والحواجز المائية في ردمان آل عواض بالبيضاء
اختتام ورشة حول المشاركة المجتمعية بذمار
مناقشة خارطة تنفيذ امتحانات الشهادة الأساسية والثانوية بالحديدة
تنفيذي اتحاد الإعلاميين يناقش تداعيات جريمة العدوان بحق رئيس الاتحاد وأسرته
تحرير 66 أسيرا من الجيش واللجان بعملية تبادل بجبهة الساحل الغربي
اجتماع برئاسة النائب العام يناقش قضايا الأحداث
السنحاني وبن فتشه يتأهلان لنصف نهائي كأس 22 مايو بذمار
مناقشة أنشطة مراكز ودور الرعاية الاجتماعية بأمانة العاصمة
أشغال صنعاء ينظم أمسية لمناقشة مستوى تحصيل إيرادات الفروع
العدوان السعودي على اليمن
حي ''الرباط'' والفاجعة
[26/مايو/2019]
إصابة طفلين في صعدة بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان
[26/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل استهداف الأحياء السكنية والمنشآت الحيوية بمحافظة الحديدة
[26/مايو/2019]
استشهاد تسعة مواطنين وإصابة آخرين في تعز واستمرار خرق هدنة الحديدة
[25/مايو/2019]
استشهاد تسعة مواطنين بينهم أطفال بغارة لطيران العدوان في ماوية بتعز
[24/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by