محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع للجان الإشرافية والمجتمعية بمديرية الجبين بريمة ريمة - سبأ :

ناقش اجتماع للجان الإشرافية والمجتمعية بمديرية الجبين محافظة ريمة اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة حسن محمد طه، الجوانب المتصلة بمتابعة مهامها حصر الفقراء بالمديرية والذي ينفذ عملية الحصر هيئة الزكاة .



وفي الاجتماع أكد الوكيل حسن طه أهمية وجود قاعدة بيانات صحيحة للمستحقين للزكاة بما يكفل الرجوع إليها لصرف الزكاة للمستحقين لها.



ولفت إلى معانات الفقراء والمحتاجين جراء استمرار العدوان والحصار، ما يتطلب مضاعفة الجهود لتحصيل الزكاة وتوزيعها وفقا لمصارفها الشرعية الثمانية.



فيما نوه مدير مديرية الجبين ماجد أمين بجهود هيئة الزكاة في دعم الأسر الفقيرة والمحتاجة بالمديرية خاصة في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.



ولفت إلى استعداد قيادة السلطة المحلية بالمديرية التعاون مع اللجان الإشرافية والمجتمعية لحصر الفقراء وتسهيل الصعوبات التي تواجه عملها.



بدوره أوضح مدير مكتب الهيئة الزكاة بالمحافظة علي النهاري أن اللجان المكلفة بتنفيذ توزيع الكشوفات لحصر الفقراء والمساكين، تواصل مهامها الميدانية بالمديريات واستكمال الحصر ورفع الكشوفات بالمستحقين.



ولفت إلى أنه بعد استكمال مهامها ومراجعتها وتصنيف مستحقيها سيتم الصرف للمستحقين ضمن مشروع الـ500 ألف أسرة المستحقين للزكاة المشمولين من قبل الهيئة العامة للزكاة.

سبأ [26/مايو/2019]سبأ