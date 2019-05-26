مصرع 15 مسلحا من حركة طالبان شرق أفغانستان

كابول - سبأ :



لقي نحو 15 مسلحا من عناصر حركة طالبان مصرعهم اليوم، في عمليتين أمنيتين في مقاطعتي وردك وباكتيكا شرق أفغانستان.



وذكرت مصادر أمنية أفغانية بأن القوات الأمنية شنت عمليتين واسعتين في مقاطعتي وردك وباكتيكا، حيث تمكنت من خلالهما من القضاء على 15 مسلحا من عناصر حركة طالبان، فيما تم أسر 9 آخرين.



وأضافت المصادر أنه من بين المسلحين القتلى متورطون بجرائم إرهابية ضد قوات الأمن والمدنيين.



وكانت القوات الأمنية الأفغانية قد تمكنت أمس من القضاء على 9 مسلحين وإصابة 12 آخرين بجروح خلال عمليات أمنية وغارات جوية جنوب وشرق أفغانستان.



[26/مايو/2019]سبأ