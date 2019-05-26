ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 26 - مايو - 2019 الساعة 11:49:10م
صدور قرار بتعيين عضو في مجلس الشورى
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (113) لسنة 2019م بتعيين عبدالملك محمد محمد علامه عضوا في مجلس الشورى.
مسؤول ايراني: القيادة الامريكية وتواجدها بالمنطقة عمل ارهابي
وصف مسؤول ايراني رفيع اليوم الاحد ,القيادة الامريكية بالإرهابية , مشيرا الى ان لتواجد العسكري الامريكي بالمنطقة تواجد ارهابي .
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يصعد إلى قرابة الـ 69 دولار للبرميل
إرتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد خسائر تكبدتها على مدى جلستين، في الوقت الذي تتجه صوب أكبر انخفاض أسبوعي منذ بداية العام الجاري بسبب ارتفاع المخزونات والقلق بشأن تباطؤ اقتصادي.
أيمن الحليلة يتصدر بطولة وحدة صنعاء للشطرنج
تصدر اللاعب أيمن الحليلة منافسات بطولة الشطرنج التي ينظمها نادي وحدة صنعاء بالتعاون مع الاتحاد العام للعبة ضمن الملتقى الرمضاني الثالث.
آخر الأخبار:
فعالية بالجامع الكبير بصنعاء في ذكرى استشهاد الإمام علي
مسؤول جزائري:الجزائر ستمنع توتال من شراء أصول أناداركو بتروليوم
ارتفاع منسوب المياه في السدود والحواجز المائية في ردمان آل عواض بالبيضاء
اختتام ورشة حول المشاركة المجتمعية بذمار
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
تصدر اليمين المتطرف نتائج الانتخابات الأوروبية في فرنسا
[26/مايو/2019]
بروكسل – سبأ :

تقدم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف اليوم الأحد في نتائج الانتخابات الأوروبية في فرنسا بعد حصوله على نسبة 23,2 بالمائة من إجمالي الأصوات، تبعه حزب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون (الجمهورية إلى الأمام) بنسبة 21,9 بالمائة.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان تقدم الحزبين جاء وفق استطلاعين أجريا لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع.

واضافت ان الاستطلاعين واللذين أجراهما مركزا "إيفوب فيدوسيال" و"هاريس إنتراكتيف أجانس إيبوكا " اظهرا ان حزب التجمع الوطني حصل على ما بين 24 و24,2 بالمائة من الأصوات، تلاه التحالف الوسطي بنسبة تراوح بين 22,5 و23 بالمائة.

 واوضحت ان الاستطلاعين بينا ان حزب الخضر حصل على ما بين 12 و12,7 متخطياً النسبة التي حققها في انتخابات 2014م حين حصل على 8,9 بالمائة.

من جهته، أعلن البرلمان الأوروبي الاحد أن نسبة المشاركة في الانتخابات الأوروبية هي "الأكبر في عشرين عاماً" وتقدر بـ51 في المائة بالنسبة إلى الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد من دون المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم البرلمان جوم داش أنه مع احتساب المملكة المتحدة، فإن هذه النسبة يمكن أن تراوح بين 49 و52 في المائة.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الاحتلال يعتقل عشرة فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة
مسؤول باكستاني يؤكد رغبة بلاده في العمل مع الهند لتنمية المنطقة
مصرع 15 مسلحا من حركة طالبان شرق أفغانستان
مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الاقصى المبارك
مسؤول ايراني : ايرن ستدافع عن نفسها في مواجهة أي اعتداء
مصرع سبعة جنود بينهم ضابطين في حادث مروري شمال شرق مصر
منظمة التحرير الفلسطينية تدعو الدول العربية لمقاطعة مؤتمر البحرين الاقتصادي
ترامب يقلل من أهمية إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية
تضرر أكثر من 5 آلاف قرية وبلدة في إيران من السيول
ارث ثقيل للتجارب النووية الأمريكية في جزر مارشال
العدوان السعودي على اليمن
حي ''الرباط'' والفاجعة
[26/مايو/2019]
إصابة طفلين في صعدة بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان
[26/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل استهداف الأحياء السكنية والمنشآت الحيوية بمحافظة الحديدة
[26/مايو/2019]
استشهاد تسعة مواطنين وإصابة آخرين في تعز واستمرار خرق هدنة الحديدة
[25/مايو/2019]
استشهاد تسعة مواطنين بينهم أطفال بغارة لطيران العدوان في ماوية بتعز
[24/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by