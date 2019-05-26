عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تصدر اليمين المتطرف نتائج الانتخابات الأوروبية في فرنسا بروكسل – سبأ :

تقدم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف اليوم الأحد في نتائج الانتخابات الأوروبية في فرنسا بعد حصوله على نسبة 23,2 بالمائة من إجمالي الأصوات، تبعه حزب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون (الجمهورية إلى الأمام) بنسبة 21,9 بالمائة.



وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان تقدم الحزبين جاء وفق استطلاعين أجريا لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع.



واضافت ان الاستطلاعين واللذين أجراهما مركزا "إيفوب فيدوسيال" و"هاريس إنتراكتيف أجانس إيبوكا " اظهرا ان حزب التجمع الوطني حصل على ما بين 24 و24,2 بالمائة من الأصوات، تلاه التحالف الوسطي بنسبة تراوح بين 22,5 و23 بالمائة.



واوضحت ان الاستطلاعين بينا ان حزب الخضر حصل على ما بين 12 و12,7 متخطياً النسبة التي حققها في انتخابات 2014م حين حصل على 8,9 بالمائة.



من جهته، أعلن البرلمان الأوروبي الاحد أن نسبة المشاركة في الانتخابات الأوروبية هي "الأكبر في عشرين عاماً" وتقدر بـ51 في المائة بالنسبة إلى الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد من دون المملكة المتحدة.



وقال المتحدث باسم البرلمان جوم داش أنه مع احتساب المملكة المتحدة، فإن هذه النسبة يمكن أن تراوح بين 49 و52 في المائة.

سبأ [26/مايو/2019]سبأ