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اجتماع برئاسة النائب العام يناقش قضايا الأحداث
[26/مايو/2019]
صنعاء - سبا :

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة النائب العام القاضي نبيل العزاني، المواضيع المتصلة بقضايا الأحداث، وجوانب الرعاية والدعم الممكن تقديمه للأطفال ممن هم في خلاف مع القانون.

وفي الاجتماع الذي ضم رئيس نيابة جنوب الأمانة القاضي صالح أبو حاتم، ووكيل نيابة الأحداث القاضي أحمد المهدي، بحضور مدير دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة محمد العريفي، تم استعراض الإجراءات اللازمة لتسريع التصرف في قضايا الأحداث.

وتطرق الاجتماع إلى أسباب إنحراف الأطفال وسبل حمايتهم والطرق والوسائل العملية لإعادة تأهيلهم في حال ارتكابهم أفعال مخالفة للقانون ودور الجهات الرسمية والمجتمعية في هذا الجانب، والعدالة التصالحية المبنية على جبر الضرر.

وفي الاجتماع أكد النائب العام أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لحماية الأطفال واتخاذ التدابير الاحترازية للحيلولة دون وقوعهم في متاهات الجريمة.

وأشار إلى دور المؤسسة القضائية في تقديم العون والمساندة للأحداث وخلق بيئة آمنة تساعدهم في استعادة ثقتهم بأنفسهم والمجتمع المحيط بهم.

ولفت إلى أهمية إيجاد المعالجات للصعوبات التي يواجهها الأحداث سواء ما هو متعلق قبل إحالتهم إلى أماكن الاحتجاز أو تلك المتعلقة بالخدمات المقدمة لهم في أماكن الاحتجاز أو بعد خروجهم واندماجهم بالمجتمع.

وبين النائب العام أن هذا الاجتماع، مقدمة لإجتماع موسع للمنظومة العدلية للأحداث .. داعيا الجميع إلى المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم في هذا الجانب.

حضر الاجتماع مدير عام النيابات الدكتور خالد الجمرة ومدير إدارة الطب الشرعي علاء الضبيعي ومدير إدارة المرأة والطفل إلهام الخولاني.

سبأ
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