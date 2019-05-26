ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 26 - مايو - 2019 الساعة 10:17:37م
صدور قرار بتعيين عضو في مجلس الشورى
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (113) لسنة 2019م بتعيين عبدالملك محمد محمد علامه عضوا في مجلس الشورى.
مسؤول ايراني: القيادة الامريكية وتواجدها بالمنطقة عمل ارهابي
وصف مسؤول ايراني رفيع اليوم الاحد ,القيادة الامريكية بالإرهابية , مشيرا الى ان لتواجد العسكري الامريكي بالمنطقة تواجد ارهابي .
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يصعد إلى قرابة الـ 69 دولار للبرميل
إرتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد خسائر تكبدتها على مدى جلستين، في الوقت الذي تتجه صوب أكبر انخفاض أسبوعي منذ بداية العام الجاري بسبب ارتفاع المخزونات والقلق بشأن تباطؤ اقتصادي.
أيمن الحليلة يتصدر بطولة وحدة صنعاء للشطرنج
تصدر اللاعب أيمن الحليلة منافسات بطولة الشطرنج التي ينظمها نادي وحدة صنعاء بالتعاون مع الاتحاد العام للعبة ضمن الملتقى الرمضاني الثالث.
آخر الأخبار:
السنحاني وبن فتشه يتأهلان لنصف نهائي كأس 22 مايو بذمار
مناقشة أنشطة مراكز ودور الرعاية الاجتماعية بأمانة العاصمة
مصرع سبعة جنود بينهم ضابطين في حادث مروري شمال شرق مصر
أشغال صنعاء ينظم أمسية لمناقشة مستوى تحصيل إيرادات الفروع
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
السنحاني وبن فتشه يتأهلان لنصف نهائي كأس 22 مايو بذمار
[26/مايو/2019]
ذمار - سبأ :

تأهل فريقا السنحاني للتجارة وبن فتشه (ب) إلى نصف نهائي كأس 22 مايو لكرة القدم ضمن دورة الألعاب الرياضية الرمضانية الخامسة بذمار.

جاء تأهل السنجاني لنصف النهائي عقب تجاوزه فريق الكعكي للتجارة بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن ربع نهائي البطولة.

وفي المباراة الثانية أكمل فريق بن فتشه (ب) عقد الفرق المتأهلة لنصف النهائي، إثر فوزه الكبير على شباب الحداء بخماسية نظيفة.

بهاتين النتيجتين يلتقي فريق السنحاني منافسه العربي في المربع الذهبي، ويلعب بن فتشه مع فريق الوجيه للتجارة والفائزان من المباراتين، يتواجهان في نهائي البطولة.

 حضر اللقائين مدير مكتب الشباب والرياضة حسين الصوفي ورئيس اللجنة الفنية عبد الله العتاشي.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مناقشة أنشطة مراكز ودور الرعاية الاجتماعية بأمانة العاصمة
أشغال صنعاء ينظم أمسية لمناقشة مستوى تحصيل إيرادات الفروع
أمسية رمضانية للعائدين إلى الصف الوطني
أمسية رمضانية بمديرية الخبت بالمحويت إحياء لذكری استشهاد الإمام علي
المالية تعلن صرف نصف راتب الثلاثاء المقبل بتوجيهات من الرئيس المشاط
وزير العدل يلتقي أعضاء الدفعة21نيابة عامة في عدد من المحافظات
أمسية رمضانية في ذكرى استشهاد الإمام علي بمديرية بلاد الطعام
"بنيان" تدشن مشروع توعية نزيلات الإصلاحية المركزية بصنعاء
صدور قرار بتعيين عضو في مجلس الشورى
كسر زحف واسع لمرتزقة العدوان في جبهة الزاهر بالبيضاء
العدوان السعودي على اليمن
حي ''الرباط'' والفاجعة
[26/مايو/2019]
إصابة طفلين في صعدة بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان
[26/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل استهداف الأحياء السكنية والمنشآت الحيوية بمحافظة الحديدة
[26/مايو/2019]
استشهاد تسعة مواطنين وإصابة آخرين في تعز واستمرار خرق هدنة الحديدة
[25/مايو/2019]
استشهاد تسعة مواطنين بينهم أطفال بغارة لطيران العدوان في ماوية بتعز
[24/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by