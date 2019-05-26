محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السنحاني وبن فتشه يتأهلان لنصف نهائي كأس 22 مايو بذمار ذمار - سبأ :

تأهل فريقا السنحاني للتجارة وبن فتشه (ب) إلى نصف نهائي كأس 22 مايو لكرة القدم ضمن دورة الألعاب الرياضية الرمضانية الخامسة بذمار.



جاء تأهل السنجاني لنصف النهائي عقب تجاوزه فريق الكعكي للتجارة بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن ربع نهائي البطولة.



وفي المباراة الثانية أكمل فريق بن فتشه (ب) عقد الفرق المتأهلة لنصف النهائي، إثر فوزه الكبير على شباب الحداء بخماسية نظيفة.



بهاتين النتيجتين يلتقي فريق السنحاني منافسه العربي في المربع الذهبي، ويلعب بن فتشه مع فريق الوجيه للتجارة والفائزان من المباراتين، يتواجهان في نهائي البطولة.



حضر اللقائين مدير مكتب الشباب والرياضة حسين الصوفي ورئيس اللجنة الفنية عبد الله العتاشي.

سبأ [26/مايو/2019]سبأ