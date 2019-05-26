[26/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :
ناقش اجتماع بأمانة العاصمة اليوم المواضيع المتعلقة بدعم واستمرار أنشطة وخدمات مراكز ودور الرعاية الاجتماعية بالأمانة.
واستعرض الاجتماع برئاسة وكيل الأمانة المساعد لقطاع الشئون الاجتماعية عبدالوهاب شرف الدين, سير العمل ومستوى تقديم الخدمات للمستفيدين بمراكز ودور الرعاية الاجتماعية بمديريات الأمانة خلال شهر رمضان.
وتطرق الاجتماع الذي ضم مدير مراكز ودور الرعاية بقطاع الشئون الاجتماعية بالأمانة محمد أبو عريج ومدراء ورؤساء مراكز ودور الرعاية الاجتماعية, إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه المراكز والدور واحتياجاتها لاستمرار أنشطتها.
وأكد الوكيل شرف الدين, ضرورة مضاعفة الجهود في سبيل توفير الدعم اللازم والاحتياجات الطارئة لاستمرار مراكز ودور الرعاية الاجتماعية بالأمانة بما يكفل تقديم خدماتها لمختلف الشرائح من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار إلى الجهود المبذولة من قبل أمانة العاصمة وفرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية في الجوانب الإنسانية والإغاثية ومساعدة المتضررين والنازحين والمحتاجين.
سبأ