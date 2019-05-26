عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع سبعة جنود بينهم ضابطين في حادث مروري شمال شرق مصر الاسماعيلية – سبأ :

لقي ضابطين وخمسة جنود مصرعهم في حادث مروري وقع اليوم الاحد في محافظة الإسماعيلية شمال شرق مصر .



وذكرت وسائل الاعلام المصرية ان حادث التصادم والذي أدى إلى اشتعال النار في سيارة الشرطة اسفر عن مصرع ضابط برتبة رائد وآخر برتبة نقيب و5 جنود داخل سيارة شرطة على طريق الإسماعيلية – بورسعيد.



وأوضحت المصادر أن سيارة الشرطة كانت قادمة من الإسكندرية في طريقها إلى شمال سيناء عندما اصطدمت بمقطورة بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب.



واشارت الى ان حادث التصادم ادى إلى اشتعال النار في سيارة الشرطة ونتج عنه تفحم جثث العسكريين.

سبأ [26/مايو/2019]سبأ