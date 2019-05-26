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أشغال صنعاء ينظم أمسية لمناقشة مستوى تحصيل إيرادات الفروع
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أشغال صنعاء ينظم أمسية لمناقشة مستوى تحصيل إيرادات الفروع
[26/مايو/2019]
صنعاء- سبأ :

نظم مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة صنعاء أمسية رمضانية لمناقشة الجوانب المتصلة بتحصيل إيرادات الفروع.


وتطرقت الأمسية التي حضرها وكيل المحافظة للشئون الفنية المهندس صالح المنتصر إلى أسباب تدني الإيرادات والسبل الكفيلة بمعالجتها.

وأكدت ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بما يكفل تنفيذ المشاريع بحسب الخطط والبرامج خاصة في ظل التوسع العمراني في مديريات الطوق.

وأشارت الأمسية إلى ضرورة إعداد لوائح تنظيمية للفروع لتنظيم أعمالها واختصاصات الكادر الوظيفي.

وفي الأمسية استعرض مدير مكتب الأشغال الدكتور ناجي الأعوج اللائحة التنظيمية واحتياجات ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أهمية إنشاء واستحداث إدارة نظم المعلومات لمواكبة التطور في مستوى الأداء في كافة المديريات.

سبأ
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