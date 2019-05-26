رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لجنة دوري الأهلي الرمضاني تقر تأجيل مباراة الروضة والشرطة إلى يوم غد صنعاء - سبأ :

أقرت اللجنة المنظمة لدوري الأهلي الرمضاني الـ36 لكرة القدم، تأجيل مباراة نصف نهائي البطولة بين فريقي شركة الروضة والشرطة، إلى يوم غد.



وكان فريق شركة الروضة بقيادة مدربه محمد النفيعي، تقدم في الشوط الأول بهدف نظيف أحرزه اللاعب محمد الغمري، قبل أن يقر حكم المباراة عبد النافع سعيد إلغاء المباراة لعدم صلاحية أرضية الملعب وتدحرج الكرة بصورة غير قانونية.



ووفقا للائحة البطولة أنه في حال تعثر إكتمال مباراة بسبب الأمطار أو ما شابه ذلك تعاد المباراة من ركلة البداية وعدم احتساب الأهداف بإستثناء البطاقات الحمراء تظل سارية المفعول.



ووجه حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه مدافع الشرطة عبد الرحمن الحجري لسوء السلوك، ما يعني غيابه عن المباراة التي ستسبق مباراة النصف النهائي الثاني والتي ستجمع فريقي مطابع الكتاب وشركة الصيفي والفائزان من هاتين المباراتين يلعبان نهائي البطولة.

سبأ [26/مايو/2019]سبأ