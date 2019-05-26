محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية رمضانية للعائدين إلى الصف الوطني صنعاء - سبأ :

نٌظمت بصنعاء أمسية رمضانية للعائدين إلى الوطن ممن وقعوا ضحايا التغرير في صفوف العدوان ومرتزقته.



وفي الفعالية أشار مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية اللواء علي الكحلاني إلى حقيقة العدوان التي انكشفت أهدافه وبات الجميع يعرف أنه يستهدف المدنيين من الأطفال والنساء وتدمير مقدرات اليمن فضلا عن استهدافه للتاريخ والحضارة اليمنية والمعالم الإنسانية.



ولفت إلى أن الكثير من المغرر بهم يعودون إلى الصف الوطني يوميا بعد إدراكهم لحقيقة أهداف العدوان ومخططاته الإجرامية.



وجدد اللواء الكحلاني الدعوة لمن تبقى من المغرر بهم الاستفادة من قرار العفو العام والعودة إلى حضن الوطن الذي يتسع لكل أبنائه.



وألقيت خلال الفعالية كلمات ومداخلات تركزت حول إيضاح حقائق العدوان وكل ما يتعلق بالعائدين إلى صف الوطن والاستفادة من الشهر الكريم في تعزيز التكافل الاجتماعي.

سبأ [26/مايو/2019]سبأ