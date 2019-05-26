منظمة التحرير الفلسطينية تدعو الدول العربية لمقاطعة مؤتمر البحرين الاقتصادي

القدس المحتلة – سبأ :



دعت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأحد الدول العربية التي قررت المشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه الولايات المتحدة في البحرين الشهر المقبل إلى مراجعة موقفها.



وقالت المنظمة في بيان اصدرته لجنتها التنفيذية بعد اجتماع لها في مدينة رام الله اليوم ان ”الهدف الذي تسعى إليه الإدارة الأمريكية من مثل هذا المؤتمر (السلام من أجل الازدهار) هو البدء بتطبيق صفقة القرن بجانبها الاقتصادي بعد أن خطت خطوات واسعة في تطبيق الصفقة في جانبها السياسي“.



وأوضحت أن التطبيق السياسي للخطة بدأ ”من خلال جملة من القرارات والتدابير والخطوات، التي من شأنها تكريس الاحتلال وشطب حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف“.



وجددت منظمة التحرير الفلسطينية ”معارضتها الحاسمة لعقد هذا المؤتمر ودعت جميع الدول والهيئات والكيانات السياسية والاقتصادية المدعوة للمشاركة بالمؤتمر إلى احترام موقف الإجماع الفلسطيني وعدم المشاركة في هذا المؤتمر“.



وقالت المنظمة في بيانها إنها ”لم تكلف أي جهة بالتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني“.



وينتظر ان تطرح الولايات المتحدة الجزء الأول من خطة الرئيس الامريكي دونالد ترامب للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين في مؤتمر البحرين أواخر يونيو/ حزيران.



ومن المتوقع أن تشجع الخطة، التي وصفها ترامب بأنها (صفقة القرن) الدول العربية المانحة على الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل معالجة القضايا السياسية الشائكة التي تمثل جوهر الصراع.



وأعلن النظامين السعودي والاماراتي مشاركتهما في مؤتمر المنامة فيما لم تعلن دول أخرى موقفها من المشاركة أو عدمها.



ورفض العديد من رجال الأعمال الفلسطينيين دعوات وجهت لهم للمشاركة في هذا الورشة.



وقالت المنظمة في بيانها إنها ”تنظر بخطورة إلى محاولة إدماج (إسرائيل) اقتصادياً وسياسياً وأمنياً في المنطقة مع استمرار احتلالها وضمها لأراض عربية وفلسطينية“.

[26/مايو/2019]سبأ