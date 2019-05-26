أمسية رمضانية بمديرية الخبت بالمحويت إحياء لذكری استشهاد الإمام علي

المحويت - سبأ :

نظمت بمديرية الخبت محافظة المحويت أمسية رمضانية تحت شعار " الإمام علي عليه السلام النموذج الأرقى في الصبر علی الحق والصمود في مواجهة الباطل ".



واستعرضت الأمسية بحضور مشائخ ووجهاء المديرية وممثلي السلطة المحلية و المكاتب التنفيذية وعدد من التربويين والمثقفين مناقب ومكانة الإمام علي العلمية والثقافية.



وفي الأمسية أشار مدير المديرية أحمد الولي وعبد الغني الدرب إلی دور الإمام علي في رفع راية الحق والصمود ضد الباطل ونصره المظلومين.



وأكدا أهمية الاقتداء بالسيرة العطرة للإمام علي ودراستها والتمعن في تفاصيل منهجه وأخلاقه لاستلهام الصبر والصمود والشجاعة في مقارعة طواغيت العصر والوقوف بوجه قوی العدوان والتصدي لمخططاتها الإجرامية.





فيما حثت كلمات المشاركين علی التوعية للتزود من ثقافة وإيمان وسيرة العظماء أمثال الإمام علي كرم الله وجهه..مؤكدة أهمية تفعيل جهود رفد المرابطين وتجهيز قوافل المدد لنصرة الوطن والذود عن حياضه.

[26/مايو/2019]سبأ