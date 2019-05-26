محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المالية تعلن صرف نصف راتب الثلاثاء المقبل بتوجيهات من الرئيس المشاط صنعاء - سبأ :

أكد وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم أن وزارة المالية أبلغت البنك المركزي بصرف النصف الثاني من راتب شهر أكتوبر ٢٠١٧م وعممت على كافة الجهات بإعداد كشوفات المرتبات وسرعة قطع الشيكات للبدء بالصرف من بعد غد الثلاثاء.



وأوضح وزير المالية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن صرف نصف راتب قبل رمضان والآن نصف راتب يأتي نتيجة متابعة وتوجيهات الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى للوزارة ومصالحها وتذليل الصعوبات أمام تحصيل وتنمية الإيرادات .



وأشار إلى أن العدو تعنت وامتنع عن دفع الرواتب المستحقة لموظفي الدولة بالرغم تعهداته أمام المجتمع الدولي بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن بالزام حكومة هادي بدفع رواتب الموظفين كونها من تستحوذ على الإيرادات فضلا عن أن كل عوائد النفط والغاز في حوزتها وتحت تصرفها .



وقال" كنا قد قدمنا مصفوفة متكاملة لحل مشكلة رواتب الموظفين في مفاوضات السويد وجددنا المبادرة في اللقاءات الأخيرة بالأردن برعاية الأمم المتحدة، بيد أن العدو كعادته يسوف ويختلق الأعذار ويقف عائقاً أمام كل ما من شأنه صرف الرواتب وتخفيف معاناة الشعب جراء الحصار، وطالب وفدنا بضرورة قيام الأمم المتحدة بالضغط على المرتزقة لدفع كل الرواتب باستمرار".



وجدد الدكتور أبو لحوم التأكيد على أن وزارة المالية تبذل قصارى جهدها لتحصيل الإيرادات رغم شحتها وأنها تقوم بتجميع ما أمكن لصرف الرواتب .. مؤكدا أن حرب العدو المتواصلة لتجفيف منابع الإيرادات المتاحة لحكومة الإنقاذ ستفشل بوعي وصمود أبناء الشعب اليمني.



وحث وزير المالية مختلف المؤسسات على سرعة إعداد الشيكات وصرف المرتبات لتمكين الموظفين من تغطية احتياجاتهم قبل حلول عيد الفطر المبارك.. سائلا الله أن يتقبل من الجميع الصيام وأن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى وأن يمن على اليمن بالنصر والثبات والعزة.

سبأ [26/مايو/2019]سبأ