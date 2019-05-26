محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير العدل يلتقي أعضاء الدفعة21نيابة عامة في عدد من المحافظات صنعاء - سبأ :



التقى وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات اليوم بحضورأمين عام مجلس القضاء الأعلى الدكتور القاضي محمد الديلمي بعدد من أعضاء الدفعة 21نيابة عامة العاملين في المحاكم بعدد من المحافظات .



وفي اللقاء الذي حضره وكيلا الوزارة لقطاع الشئون المالية والإدارية القاضي سعد أحمد هادي ولقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي أكد وزير العدل على أهمية بذل المزيد من الجهود لإنجاز المهام والأعمال المناطة بهم في المحاكم العاملين بها بكل مسئولية واهتمام .



مشيراً إلى ضرورة العمل على توفير المتطلبات اللازمة ومعالجة الصعوبات التي تواجههم حسب الإمكانيات المتاحة مؤكدا على استمرار الجبهة القضائية في الصمود في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي على بلادنا الساعي إلى السيطرة على خيرات اليمن وثرواته ومقدراته .



كما استمع وزير العدل إلى الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل أعضاء الدفعة 21نيابة عامة واللذين أكدوا على استمرارهم في تأدية واجبهم الوطني في ظل الظروف الصعبة والمنعطف التاريخي الذي تمر به بلادنا .

سبأ [26/مايو/2019]سبأ