محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية رمضانية في ذكرى استشهاد الإمام علي بمديرية بلاد الطعام ريمة - سبأ :

نظمت السلطة المحلية بمديرية بلاد الطعام محافظة ريمة، أمسية رمضانية إحياءً لذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.



واستعرضت الأمسية الذي حضرها مدير المديرية غيلان البرار والقيادات المحلية والتنفيذية ومشائخ وشخصيات اجتماعية بالمديرية، جوانب من شخصية الإمام علي وشجاعته في مقارعة الظلم والطغيان.



وأكدت الأمسية على أهمية استلهام الدروس والعبر من الإمام علي لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز الصمود والتلاحم في مواجهة العدوان.



وشدد المشاركون في الأمسية على أهمية استشعار الجميع للمسؤولية في الدفاع عن الوطن والاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال.



وأكد المشاركون على ضرورة استغلال ما تبقى من الشهر الكريم في تعزيز ثقافة البذل والعطاء والتكافل الاجتماعي ومساعدة المحتاجين.



سبأ [26/مايو/2019]سبأ