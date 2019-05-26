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"بنيان" تدشن مشروع توعية نزيلات الإصلاحية المركزية بصنعاء
[26/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :

دشنت مؤسسة بنيان التنموية بالتعاون مع مصلحة التأهيل والإصلاح اليوم مشروع توعية نزيلات الإصلاحية المركزية بصنعاء.

يهدف المشروع الذي يستمر لمدة عام توعية نزيلات الإصلاحية المركزية "السجن المركزي" في الجوانب الدينية والإجتماعية والحقوقية والقانونية والتثقيف الصحي وتنمية الذات والدعم النفسي.

وفي التدشين أكدت نائب المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية لشؤون المرأة أروى حميد الدين على أهمية المشروع الذي يأتي في إطار برنامج توعية وبناء وتنمية قدرات ومهارات السجينات.

وأشارت إلى أن المؤسسة تسعى وفقاً لرسالتها لتحقيق الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية المستدامة للوصول بالمجتمع لامتلاك الكفاءة والفاعلية التي تؤهله للمشاركة في البناء والتنمية .

وحثت النزيلات على الاستفادة من المشروع وبما يعود عليهن بالنفع والفائدة في شئونهن الدينية والدنيوية وكذا الحرص على اكتساب مهارات في مختلف المجالات تهيئ لهن فرصة عمل وصولاً للاكتفاء الذاتي سواء أثناء تواجدهن بالإصلاحية أو بعد خروجهن.

من جانبها أكدت ضابطة المشروع عفاف أبو أصبع على أهمية المشروع في إكساب النزيلات المعارف والمهارات اللازمة في الجوانب الثقافية والصحية والتعليمية والمهنية وشغل أوقات فراغهن بأمور إيجابية تنعكس على حياتهن إضافة إلى تعريف النزيلات بحقوقهن القانونية والإجراءات اللازمة في متابعة قضاياهن.

واستعرضت الأنشطة والبرامج التي نفذتها مؤسسة بنيان لنزيلات الإصلاحية المركزية والتي كان لها أثر إيجابي في مختلف المجالات.. مشيرة إلى أن المؤسسة أسهمت في تحسين أوضاع 60 نزيلة من خلال إقامة الدورات التدريبية المهنية في صناعة الأكسسوارات والبخور.

فيما أشارت مديرة سجون النساء بالإصلاحيات المركزية ملازم أول أفراح الحرازي وأنهار السيد عن السجينات، إلى أهمية المشروع لرفع الوعي لدى النزيلات ورفع مستوى ثقافتهن في مختلف المجالات لضمان خروجهن مواطنات صالحات يساهمن في عملية البناء والتنمية.

وأشادتا بأنشطة وبرامج مؤسسة بنيان السابقة التي استهدفت النزيلات وكذا جهودها في توعية وتمكين النزيلات في مختلف المجالات.

سبـأ
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