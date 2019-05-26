إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يصعد إلى قرابة الـ 69 دولار للبرميل إرتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد خسائر تكبدتها على مدى جلستين، في الوقت الذي تتجه صوب أكبر انخفاض أسبوعي منذ بداية العام الجاري بسبب ارتفاع المخزونات والقلق بشأن تباطؤ اقتصادي.