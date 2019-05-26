محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة تقديم الرعاية الصحية للسجناء في الإصلاحيات المركزية بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ :

ناقش لقاء اليوم بأمانة العاصمة ضم مدير مكتب الصحة بالأمانة الدكتور مطهر المروني ورئيس مؤسسة ميسرة لرعاية المساجين عبدالسلام جدبان الجوانب المتصلة باحتياجات السجناء للرعاية الصحية وتفعيل دور المراكز الصحية في الإصلاحيات المركزية والاحتياطية بالأمانة.



وأشار الدكتور المروني إلى أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني بهدف تحسين الرعاية الصحية للسجناء .



وأكد على تعزيز التنسيق مع مكتب الصحة لتغطية الاحتياجات اللازمة وفقاً للأولويات والإمكانيات المتاحة .. مشيداً بجهود مؤسسة ميسرة لرعاية المساجين في تحسين الوضع الصحي للسجناء خلال الفترة الماضية.



فيما أوضح رئيس مؤسسة ميسرة عبدالسلام أن الرعاية الصحية للسجناء تأتي ضمن أولويات مشاريع وأنشطة المؤسسة باعتبار الرعاية الصحية حق إنساني وقانوني.



وأشار جدبان إلى أن مؤسسة ميسرة نفذت خلال الفترة الماضية مشاريع توزيع أدوية استهدفت الإصلاحيات المركزية والسجون الاحتياطية بالأمانة.. مؤكداً أن المؤسسة بصدد تنفيذ مشاريع قادمة في مجال الرعاية الصحية للسجناء بالشراكة مع الجهات الرسمية والمنظمات المحلية والدولية .



وبيًن أن مؤسسة ميسرة قامت أيضاً بتنفيذ مشاريع لتعزيز الوقاية من الأمراض داخل السجون وذلك بتوزيع مواد نظافة للسجون ومرافقها الصحية.

سبـأ [26/مايو/2019]سبـأ