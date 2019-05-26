محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين المرحلة الأولى من توزيع المساعدات الغذائية بعمران عمران - سبأ :

دشن محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان وممثل منظمة الإغاثة الإسلامية عبدالله الشقاقي اليوم، توزيع مساعدات غذائية لعدد ألف و145 مستفيد من ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الفقيرة والأشد فقرا بالمحافظة.



وخلال التدشين أشار المحافظ وممثل المنظمة إلى أهمية توزيع هذه المواد الأساسية من خلال منظمة الإغاثة الإسلامية وفقا لآليات محكمة في الحصر والتعامل والصرف.



وأكدا أن خطة التوزيع تشمل مختلف المحتاجين بالمناطق والمديريات المستهدفة لتوفير الغذاء المطلوب للمحتاجين.



وبين المحافظ جعمان والشقاقي أن تقديم هذه المعونات يسهم في تحسين الوضع المعيشي للمستفيدين وتغطية متطلباتهم الضرورية بما في ذلك الأطفال وكبار السن.

سبـأ [26/مايو/2019]وخلال التدشين أشار المحافظ وممثل المنظمة إلى أهمية توزيع هذه المواد الأساسية من خلال منظمة الإغاثة الإسلامية وفقا لآليات محكمة في الحصر والتعامل والصرف.وأكدا أن خطة التوزيع تشمل مختلف المحتاجين بالمناطق والمديريات المستهدفة لتوفير الغذاء المطلوب للمحتاجين.وبين المحافظ جعمان والشقاقي أن تقديم هذه المعونات يسهم في تحسين الوضع المعيشي للمستفيدين وتغطية متطلباتهم الضرورية بما في ذلك الأطفال وكبار السن.سبـأ