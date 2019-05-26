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وزير الصحة يؤكد ضرورة عمل استراتيجية لاستئصال الأوبئة من اليمن
[26/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :

أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، ضرورة عمل استراتيجية للوصول لمكافحة الأمراض والأوبئة واستئصالها نهائيا من اليمن .


وأشار الوزير المتوكل في اختتام دورة تدريبية اليوم بصنعاء خاصة بضباط الترصد الوبائي في المرافق الصحية ومنسقي المديريات حول برنامج الترصد الإلكتروني للإنذار المبكر للأمراض، إلى أهمية تحسين أداء ضباط الترصد وإيجاد قاعدة معلومات بهدف اتخاذ القرارات الصحيحة خاصة مع وجود 29 مرض في اليمن.

ولفت إلى أهمية الاستفادة من التطور التقني لتجاوز إشكاليات التعامل الورقي للإنذار فيما يتعلق بالترصد، خاصة بعد الانتقال إلى العمل بنظام الإنذار الإلكتروني المبكر للأمراض مما يسهل مهام منسقي الترصد وكذا تسهيل إدخال البيانات والمعلومات.

وقال" ليس المهم جمع المعلومات ولكن كيفية تحليل المعلومات والتعامل معها في الوقت المناسب ".. مشيرا إلى ضرورة استدامة هذا العمل وعدم الاكتفاء بما تحقق واستمرار الجهود للإنذار المبكر والترصد للأمراض غير المعدية أيضاً.

ولفت وزير الصحة إلى أن الترصد هو الخطوة الأولى لمعرفة كيفية التدخل للأمراض .. مؤكدا أهمية إيجاد ترصد سريع يتم عليه بناء خطط الاستجابة السريعة والتحرك لاستئصال الأوبئة والأمراض .

 واستعرض الدكتور المتوكل الوضع الوبائي باليمن والتحديات التي تواجهها الوزارة خاصة في مواجهة أمراض الطفولة القاتلة والكوليرا والدفتيريا والملاريا وحمى الضنك وغيرها من الأوبئة التي ظهرت مؤخر نتيجة استمرار العدوان والحصار ..موكدا ضرورة تضافر الجهود لاستئصال تلك الأوبئة .

 من جانبها استعرضت مديرة برنامج النظام الإلكتروني للإنذار المبكر ريم اليوسفي، أهداف وبرنامج الدورة التي نظمتها الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد ممثلة ببرنامج الإنذار المبكر.

وأشارت إلى أنه تم تعريف 80 مشاركا من أمانة العاصمة على مدى يومين بسلسة رفع التقرير من المرفق الصحي والتحقق من البلاغ ومسئولية كل مستوى وكيفية مراجعة مؤشرات برنامج الترصد للمحافظة بالإضافة إلى التعريف ببرنامج الإنذار المبكر الإيدوز.

وفي الدورة وزع وزير الصحة ومعه وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور محمد المنصور جهاز لابتوب وأسكانر وطابعة لبرنامج الترصد بأمانة العاصمة والمحافظات بالإضافة إلى توزيع ألفين جهاز تلفون محمل بالنظام الإلكتروني للإنذار المبكر للترصد لضباط الترصد بمختلف المحافظات.

حضر الاختتام مدير مكتب الصحة بأمانة العاصمة الدكتور مطهر المروني ومدير عام الترصد بوزارة الصحة الدكتور خالد المؤيد .
سبـأ
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