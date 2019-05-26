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تدشين جائزة مدينة سام للتطوع بمديريتي معين والتحرير بأمانة العاصمة
[26/مايو/2019] صنعاء - سبأ :
دشن مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة بالتعاون مع جمعية حصن شيزر الخيرية التنموية جائزة مدينة سام للتطوع بمديرتي معين والتحرير.

تهدف الجائزة التي تستمر منافساتها حتى 3 يونيو المقبل بالتنسيق مع صندوق النظافة بالأمانة, إلى تشجيع وتمكين المبادرات والمنظمات المجتمعية والمؤسسات المحلية في تعزيز التكافل الاجتماعي والحفاظ على البيئة والنظافة لإيجاد عاصمة خالية من الأوبئة.

وخلال التدشين، أكد وكيل أمانة العاصمة لقطاع الأحياء الدكتور قناف المراني على أهمية هذه المبادرة التي اطلقتها أمانة العاصمة لتعزيز التنافس بين المبادرات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني لخدمة المجتمع وتعزيز العمل التطوعي في سبيل الحفاظ على المظهر الجمالي للعاصمة.

وفي الفعالية التي حضرها عدد مسؤولي أمانة العاصمة وعقال حارات مديريتي معين والتحرير وعدد من ممثلي المبادرات الشبابية ومنظمات المجتمع بالمديريتين، ِأشار مدير مكتب الشئون الاجتماعية بالأمانة ناصر الكاهلي والمدير التنفيذي لصندوق النظافة بالأمانة محمد شرف الدين ورئيس جمعية حصن شيزر زياد العكاد، أن الجائزة تهدف لتعزيز المشاركة وتعزيز الوعي المجتمعي في الحفاظ على البيئة والتكافل الاجتماعي.

وأشارت الكلمات إلى أن قيمة الجائزة لمختلف المراكز اثنين مليون ريال مع دروع تقديرية لثلاثة مراكز على مستوى أمانة العاصمة وثلاثة مراكز على مستوى كل مديرية، حيث سيتم اختيار أفضل حي وأفضل شارع وأفضل منظمة وتكريمها بالجائزة.

وحثت الكلمات المبادرات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني على تكثيف أنشطتها الخيرية والاجتماعية والتطوعية بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

تخلل الفعالية عرض من أنتاج مركز التوعية البيئية عن أهمية الحفاظ على النظافة للوقاية من الأمراض والأوبئة وكذا عرض فقرة " يوم أخر تحت أشعة الشمس " يسلط الضوء على الجهود التي يقوم بها عامل النظافة والصعاب التي يواجها في التعامل مع المخلفات ودور المجتمع في مساعدة عمال النظافة.

سبأ
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