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تأهل فريق الكبير للتصفيات النهائية لبطولة الكرة الطائرة بعمران
[26/مايو/2019] عمران - سبأ :
تأهل فريق الكبير للتصفيات النهائية لبطولة الكرة الطائرة بمحافظة عمران بفوز ثمين على حساب فريق شرارة عمران ب 3 أشواط إضافية نظيفة في تصفيات نصف نهائي البطولة.
وأشار رئيس اللجنة الإشرافية للفعاليات محمد محسن الصريمي الى أهمية تفعيل الفعاليات والانشطة الرياضية بمدينة عمران.
وأوضح أن المباراة القادمة ستجمع فريق الكبير مع الفائز من مباراة نصف النهائي بين فريقي الشهيد الوادعي وصقور حاشد, لتحديد البطل للموسم الرمضاني الحالي.
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