أمسية رمضانية في حفاش بالمحويت إحياء لذكري استشهاد الإمام علي [26/مايو/2019] المحويت - سبأ :

عُقدت بمديرية حفاش محافظة المحويت أمسية رمضانية لإحياء ذكري استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه.



وفي الأمسية بمنطقة جاهم عزلة بني المأمون بحضور عدد من الشخصيات الإجتماعية والمشائخ وأعضاء المجلس المحلي والعلماء .. أشار وكيل المحافظة زيد الشامي إلى أهمية الإقتداء بنهج الإمام علي كرم الله وجهه.



وشدد علي أهمية تعزيز الصمود والتلاحم والصبر علي الظروف الصعبة والتصدي لمؤامرات قوي العدوان وإحباط مشاريعهم التدميرية في اليمن.



ودعا الوكيل الشامي إلي تضافر الجهود لإفشال مخططات العدوان وأهدافه الإجرامية في النيل من النسيج الاجتماعي.

تخلل الأمسية فقرات انشادية وقصائد.. دعت إلي استلهام الدروس من تضحية وشجاعة الإمام علي في الصبر والصمود لمواجهة العدوان.



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