افتتاح مشاريع مياه بمحافظة الحديدة [26/مايو/2019] الحديدة - سبأ :

افتتح مدير مديرية المنصورية بمحافظة الحديدة سعيد موسى حكمي ونائب مدير فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بالحديدة المهندس محمد نور الوصابي مشاريع مياه في قرية الدمنة والمحل ودير كنانة بالمنصورية .



يستفيد من مشاريع المياه التي نفذتها مؤسسة السجين الوطنية بالتنسيق مع الهيئة العامة لمياه الريف بتمويل صندوق التمويل الانساني, أكثر من 18 ألف نسمة من سكان قرية الدمنة والمحل ودير كنانة بالمنصورية.



وأكد مدير مديرية المنصورية أهمية تنفيذ هذه المشاريع لتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين بالقرى المستهدفة بالمديرية وخصوصا في ظل ما تشهده هذه المناطق من ظروف صعبة جراء العدوان والحصار.



وأشاد بجهود مؤسسة السجين الوطنية وصندوق التمويل الانساني في تنفيذ وتمويل هذه المشاريع الخدمية بالقرى المستهدفة بالمديرية.



فيما أوضح مدير مؤسسة السجين الوطنية فضل محرز أن مشاريع المياه تتضمن أربعة مشاريع مياه منها ثلاثة مشاريع في قرى الدمنة والمحل ودير كنانة بمديرية المنصورية ومشروع قرية ترقوة بمديرية الجراحي.



وبين أن هذه المشاريع تأتي في إطار برامج المؤسسة الخيرية التي تنفذها في عدد من المحافظات .. لافتا الى أن هذه المشارع البالغ تكلفتها 146 ألف دولار تعمل بمنظومة الطاقة الشمسية .



حضر الافتتاح مدير مؤسسة الندى للتنمية الانسانية هاشم الشرعبي.



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