ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 26 - مايو - 2019 الساعة 07:02:40م
وزير المالية يؤكد على الدور المحوري لوزارة المالية في النهوض بالقطاع الاقتصادي
أكد وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم أهمية إحياء ذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام، واستحضار ودراسة وثيقته الإنسانية وعهده لمالك الاشتر.
مسؤول ايراني: القيادة الامريكية وتواجدها بالمنطقة عمل ارهابي
وصف مسؤول ايراني رفيع اليوم الاحد ,القيادة الامريكية بالإرهابية , مشيرا الى ان لتواجد العسكري الامريكي بالمنطقة تواجد ارهابي .
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يصعد إلى قرابة الـ 69 دولار للبرميل
إرتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد خسائر تكبدتها على مدى جلستين، في الوقت الذي تتجه صوب أكبر انخفاض أسبوعي منذ بداية العام الجاري بسبب ارتفاع المخزونات والقلق بشأن تباطؤ اقتصادي.
أهلي صنعاء يحافظ على موقعه وصيفاً لبطولة كرة القدم الرمضانية
حافظ أهلي صنعاء على موقعه في وصافة بطولة كرة القدم للكبار التي ينظمها نادي وحدة صنعاء ضمن الملتقى الرمضاني الثالث بفوزه الصعب على آزال بهدف نظيف في ختام الجولة السادسة مسا أمس.
آخر الأخبار:
تأهل فريق الكبير للتصفيات النهائية لبطولة الكرة الطائرة بعمران
أمسية رمضانية في حفاش بالمحويت إحياء لذكري استشهاد الإمام علي
افتتاح مشاريع مياه بمحافظة الحديدة
تدشين توزيع الزكاة للفقراء والمساكين بمدينة عمران
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تدشين توزيع الزكاة للفقراء والمساكين بمدينة عمران
[26/مايو/2019] عمران - سبأ :
دشنت الهيئة العامة للزكاة بمحافظة عمران اليوم توزيع الزكاة لمستحقيها من الفقراء والمساكين، ضمن مشروع 500 ألف أسرة تحت شعار "الزكاة في مصارفها حق معلوم" .

يستهدف توزيع الزكاة بمدينة عمران وفقا لمصارف الزكاة الشرعية أكثر من ستة الاف مستفيد بمبلغ 90 مليون ريال.

وفي التدشين أشار محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان ووكيل الهيئة العامة للزكاة علي السقاف، إلى أهمية إحياء فريضة الزكاة والحرص على توزيعها في مصارفها الشرعية الثمانية.

وأوضحا أهمية هذه الفريضة في تعزيز التكافل الاجتماعي والتخفيف من معاناة الكثير من الأسر خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة جراء العدوان والحصار.

واعتبر المحافظ جعمان والوكيل السقاف توزيع الزكاة النقدية بمدينة عمران بداية لتدشين وتوزيع الزكاة في بقية المديريات.

وحثا المواطنين والمكلفين الذين عليهم زكوات, تسديد ما عليهم من زكاة لهيءة الزكاة الجهة المعنية بها, وذلك بما يسهم في تنمية الموارد وبما سيعود بالفائدة على الفقراء والمساكين وبقية المشمولين المستحقين لها.

وأكدا أن التوزيع الذي سيستمر خمسة أيام بمدينة عمران يأتي بعد حصر وتسجيل الحالات المستحقة للزكاة.

سبأ
  المزيد من (محلي)
أمسية رمضانية في حفاش بالمحويت إحياء لذكري استشهاد الإمام علي
افتتاح مشاريع مياه بمحافظة الحديدة
عملية هجومية على مواقع للمرتزقة في جبهة المصلوب بالجوف
تدشين أعمال حصر المستحقين للزكاة في المحويت
اختتام الحملة البيئية لمكافحة نواقل وباء الكوليرا بذمار
وزير المالية يؤكد على الدور المحوري لوزارة المالية في النهوض بالقطاع الاقتصادي
محافظ ريمة يطلع على سير العمل في المشاريع الخدمية بمديرية السلفية
أمسية رمضانية في السلفية بريمة في ذكرى استشهاد الإمام علي
مؤسسة أماس تكرم محافظ إب بدرع المؤسسة
غراندي تدين الهجوم على محطة الوقود في تعز وتؤكد أنه لا أحد فوق قانون الحرب
العدوان السعودي على اليمن
إصابة طفلين في صعدة بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان
[26/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل استهداف الأحياء السكنية والمنشآت الحيوية بمحافظة الحديدة
[26/مايو/2019]
استشهاد تسعة مواطنين وإصابة آخرين في تعز واستمرار خرق هدنة الحديدة
[25/مايو/2019]
استشهاد تسعة مواطنين بينهم أطفال بغارة لطيران العدوان في ماوية بتعز
[24/مايو/2019]
الغزاة والمرتزقة مستمرون في خرق اتفاق الحديدة واستهداف المناطق الحدودية
[23/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by