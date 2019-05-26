تدشين توزيع الزكاة للفقراء والمساكين بمدينة عمران [26/مايو/2019] عمران - سبأ :

دشنت الهيئة العامة للزكاة بمحافظة عمران اليوم توزيع الزكاة لمستحقيها من الفقراء والمساكين، ضمن مشروع 500 ألف أسرة تحت شعار "الزكاة في مصارفها حق معلوم" .



يستهدف توزيع الزكاة بمدينة عمران وفقا لمصارف الزكاة الشرعية أكثر من ستة الاف مستفيد بمبلغ 90 مليون ريال.



وفي التدشين أشار محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان ووكيل الهيئة العامة للزكاة علي السقاف، إلى أهمية إحياء فريضة الزكاة والحرص على توزيعها في مصارفها الشرعية الثمانية.



وأوضحا أهمية هذه الفريضة في تعزيز التكافل الاجتماعي والتخفيف من معاناة الكثير من الأسر خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة جراء العدوان والحصار.



واعتبر المحافظ جعمان والوكيل السقاف توزيع الزكاة النقدية بمدينة عمران بداية لتدشين وتوزيع الزكاة في بقية المديريات.



وحثا المواطنين والمكلفين الذين عليهم زكوات, تسديد ما عليهم من زكاة لهيءة الزكاة الجهة المعنية بها, وذلك بما يسهم في تنمية الموارد وبما سيعود بالفائدة على الفقراء والمساكين وبقية المشمولين المستحقين لها.



وأكدا أن التوزيع الذي سيستمر خمسة أيام بمدينة عمران يأتي بعد حصر وتسجيل الحالات المستحقة للزكاة.



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