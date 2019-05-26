محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين أعمال حصر المستحقين للزكاة في المحويت المحويت - سبأ:



دشن فرع الهيئة العامة للزكاة بمحافظة المحويت الأعمال الميدانية لحصر الفقراء والمساكين ضمن مشروع يستهدف 500 ألف أسرة مستحقة في عموم المحافظات.



وفي التدشين تحت شعار " الزكاة في مصارفها يد تحمي ويد تبني".. أوضح مدير فرع الهيئة حميد الرضمي أنه تم توزيع اللجان في مختلف قری وعزل المديريات لتسجيل المستحقين.



وأشار إلی أنه تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة أعمال الحصر وتذليل اجراءات جمع المعلومات بالتنسيق مع الأمناء والسلطة المحلية والجهات المعنية في مديريات المحافظة.



وحث الرضمي اللجنة الاشرافية والفرق الميدانية والمجتمعية المكلفة بالمسح علی تقصي بيانات ومعلومات الفقراء بما يكفل توزيع الزكاة للمستحقين.



من جانب آخر أشار الرضمي إلی أنه تشكيل لجنتين في كل مديرية لمتابعة تحصيل إيرادات زكاة الباطن والفطرة وسدادها..حاثا المكلفين والمشمولين بالزكاة علی التعاون لتسليم الزكاة المفروضة علی الأموال والأنفس.



وعلی مستوی الفروع أشار مدير مديرية الرجم علي المرجلة إلی إختتام ورشة تعريفية بمعايير حصر وتسجيل المستحقين لمصرف الزكاة .. مؤكدا تواصل اللقاءات والجهود لمتابعة إنجاح مشروع المسح الزكوي الاستراتيجي.

سبأ [26/مايو/2019]سبأ