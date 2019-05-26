محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام الحملة البيئية لمكافحة نواقل وباء الكوليرا بذمار ذمار- سبأ:

اختتمت اليوم بمحافظة ذمار أعمال الحملة البيئة لمكافحة نواقل وباء الكوليرا التي نفذتها وزارة المياه والبيئة بالتعاون مع منظمة اليونيسف خلال الفترة من ١٣-٢٦ مايو الجاري.



وتفقد مدير عام الطوارئ البيئية بوزارة المياه والبيئة ماجد الرفاعي ومدير عام فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة ذمار محمد الكحلاني ونائب مدير التخطيط بالوزارة مجاهد المعافا صباح اليوم سير العمل في الحملة.



واطلع الرفاعي والكحلاني والمعافا على سير العمل وما تم إنجازه خلال الأيام المنصرمة من الحملة في المديريات المستهدفة والتي شملت مدينة ذمار، جهران، عنس، مغرب عنس، الحداء وصاب العالي.



واستمعا إلى شرح من رؤساء الفرق عن مستوى الأداء من قبل الفرق وإجمالي عدد المواقع التي تم استهدافها بالرش الرذاذي والضبابي بما في ذلك أعمال رفع المخلفات من قبل عمال النظافة.



وأشاد مدير عام الطوارئ البيئية مدير عام الحملة البيئية بذمار ماجد الرفاعي بمستوى الأداء وما تم إنجازه.. مشيدا بالجهود التي يبذلها وزير المياه والبيئة في سبيل تعزيز ودعم الأنشطة المتعلقة بمكافحة الكوليرا.

سبأ [26/مايو/2019]سبأ