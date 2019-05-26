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ترامب يقلل من أهمية إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية
[26/مايو/2019]
طوكيو- سبـأ:

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة في اليوم الثاني من زيارته لليابان اليوم الأحد ثقته بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون رغم اختبارات الأسلحة التي أجرتها بيونغ يانغ في الآونة الأخيرة.


وكتب ترامب تغريدات تهدف على ما يبدو إلى تهدئة التوتر. وقال في تغريدة "أطلقت كوريا الشمالية بعض الأسلحة الصغيرة الحجم، مما أزعج البعض في بلادي وآخرين، خلافا لي أنا".

ويلمح ترامب على ما يبدو إلى تصريحات مستشاره للأمن القومي جون بولتون الذي رأى السبت أن التجربتين اللتين اجرتهما كوريا الشمالية مطلع مايو تشكلان "بلا أدنى شك" انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال الرئيس الأمريكي "أثق في ان الرئيس كيم سيفي بوعده لي".

وكانت قمة اولى بين ترامب وكيم انتهت في سنغافورة في يونيو 2018 بإعلان مشترك يتحدث عن "إخلاء كامل لشبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية"، وهي صيغة غير واضحة تسمح للطرفين بتأويلات مختلفة. لكن القمة الثانية في هانوي انتهت بفشل ذريع.

وسيتم التطرق على الأرجح إلى هذه القضية خلال المحادثات الرسمية المقررة بين ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اللذين سيبحثان في مسألة التجارة بينما تحاول الولايات المتحدة أول قوة اقتصادية في العالم واليابان التي تحتل المرتبة الثالثة التوصل إلى اتفاق.

لكن ليس هناك أي إعلان متوقع خلال الزيارة. فقد كتب ترامب في تغريدة أن الولايات المتحدة واليابان "تقدمتا كثيرا" في محادثتهما التجارية، لكن "الجزء الأساسي" من المفاوضات سيجري بعد انتخابات يوليو في اليابان.

وكتب ترامب في تغريدته "تقدمنا كثيرا في مفاوضاتنا حول التجارة مع اليابان". وأضاف أن "الزراعة ولحوم الأبقار قضيتان مهمتان جدا". لكنه أكد أن "الجزء الأساسي من هذه المفاوضات سيجري بعد انتخابات يوليو وأتوقع أرقاما كبيرة".

ويلمح ترامب بذلك إلى انتخابات مجلس الشيوخ الياباني بينما تتحدث شائعات عن احتمال أن يدعو آبي الى انتخابات تشريعية مبكرة أيضا.

وكان الرئيس الأمريكي هاجم فور وصوله إلى اليابان العلاقة التجارية غير المتوازنة بين الطرفين، متعهداً بأنها ستصبح "عادلة بعض الشيء" بعد التوصل لاتفاق.

ويرى خبراء أنه في ظلّ مواجهة آبي لانتخابات لمجلس الشيوخ في يوليو، يتوقع أن يكون التقدم بطيئاً في ملف التجارة.

وأمضى ممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر أكثر من ساعتين مع وزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيغي مساء السبت، لكن لا يوجد مؤشرات عن اختراق في إطار التجارة. وقال موتيغي للصحافيين "تعمّق فهمنا لمواقفنا وطريقة تفكيرنا أكثر".

وأضاف "لكن ذلك لا يعني أن مواقفنا منسجمة. اتفقنا على بذل الجهود من أجل ردم الهوة"، بدون أن يضيف مزيداً من التفاصيل.

وقبل لقائه مع الامبراطور الجديد ناروهيتو الاثنين في اهم محطة من زيارته، خصص ترامب وآبي اليوم الأحد وفي أجواء من الهدوء، لتعزيز العلاقات بين البلدين و"الصداقة" بين الرجلين.

سبأ
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