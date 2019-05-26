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آخر تحديث: الأحد، 26 - مايو - 2019 الساعة 04:06:33م
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  عربي ودولي
تضرر أكثر من 5 آلاف قرية وبلدة في إيران من السيول
[26/مايو/2019]
طهران- سبأ:

أدت الفيضانات والسيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي اجتاحت إيران مؤخرا، الى أضرار لـ273 مدينة و 5140 قرية.


ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مجید عبد اللهي رئيس مركز دراسات التخطيط الحضري والريفي في منظمة البلديات في إيران القول إن 36% من إجمالي سكان البلاد يقيمون في 9 مدن.

وأضاف "أن 73٪ من المدن في إيران تضم أقل من 10٪ من سكان الحضر، و 91 مدينة في البلاد يزيد سكانها على 100 ألف نسمة".

كما ذكر أنه من بين إجمالي 1333 مدينة وبلدة إيرانية يزيد سكانها على 1000 نسمة و 180 مدينة سكانها أقل من 100 ألف نسمة، 906 مدينة سكانها أقل من 20 ألف نسمة.

وكانت الفيضانات والسيول جراء هطول أمطار غزيرة قد اجتاحت 25 محافظة إيرانية خلال الشهرين الماضيين، ما تسبب في سقوط عشرات القتلى ونزوح آلاف الأشخاص عن منازلهم وتضرر مئات المنازل والطرق والجسور والمدارس في البلاد.
سبأ
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