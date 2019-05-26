محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ ريمة يطلع على سير العمل في المشاريع الخدمية بمديرية السلفية ريمة- سبأ:

اطلع محافظ ريمة فارس الحباري اليوم على سير العمل في المشاريع الخدمية التي ينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية في مديرية السلفية بمساهمة مجتمعية .



واستمع المحافظ من مدير عام المديرية نصير شائع وممثل الصندوق الاجتماعي للتنمية نشوان البلول إلى شرح حول نسبة الإنجاز في تلك المشاريع والمتضمنة رصف الطرقات الفرعية وبناء الفصول الدراسية ومشاريع في مجالات الزراعة والمياه والصرف الصحي والتأهيل والتدريب لبناء القدرات.



وأوضح شائع والبلول أن إجمالي المشاريع في المرحلة الأولى 17 مشروعاً خدمياً، فيما يصل عدد المشاريع في المرحلة الثانية إلى 30 مشروعاً شملت مختلف المجالات التي تحتاجها المديرية.



وأشاد محافظ ريمة بدور الصندوق الاجتماعي في تنفيذ هذه المشاريع التي تلبي احتياجات أبناء مديرية السلفية، مشيراً إلى أهمية هذه المشاريع الحيوية خاصة في مجال الطرقات التي تسهم في تسهيل حركة التنقل وتخفف معاناة المواطنين في ظل الظروف التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.



وثمن الجهود المبذولة من القيادات المحلية بمديرية السلفية في إنجاز العديد من مشاريع التنمية الممولة من الجهات المانحة والمبادرات الذاتية والمجتمعية.



رافق المحافظ في زيارته وكيلي المحافظة حسن محمد طه ومحمد عبده مراد .

سبأ [26/مايو/2019]سبأ