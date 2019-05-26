الجيش السوري يطهر بلدة (كفرنبودة) الاستراتيجية من (النصرة) وحلفائها

حماة- سبأ:

بدأت قبل قليل طلائع وحدات الجيش السوري بالدخول إلى بلدة كفرنبودة، بعد سحق قطيع كبير من مسلحي جبهة النصرة وحلفائه على أسوارها.



وأفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلا عن مراسلها هناك أن وحدات الجيش السوري بدأت بدخول أحياء البلدة الاستراتيجية بريف حماة الشمالي الغربي بعد عملية تمهيد مدفعي وصاروخي وجوي كثيفة طالت تحصينات جبهة النصرة وحلفائه وخطوط إمدادهم الخلفية في المنطقة.



ونقلت"سبوتنيك" عن مصدر عسكري قوله "أن وحدات الاقتحام بدأت بتثبيت نقاطها داخل بلدة كفرنبودة شمال غرب حماة، على التوازي مع انطلاق وحدات الهندسة بعملية تنشيط واسعة لكامل أحياء البلدة وتأمين محيطها.



وأضاف المصدر أن قوات الجيش تمكنت من قتل أكثر من 30 مسلحا صباح اليوم، إضافة لتدمير عدد كبير من المدرعات والعربات الرباعية التابعة لهم.



وكان الجيش السوري سيطر منتصف الشهر الجاري على (كفرنبودة) ضمن سلسلة من القرى والبلدات في ريف حماة الشمالي الغربي.



إلا أنه، وبعد سلسلة من الهجمات المعاكسة تخللها غزارة مفرطة في استعمال الانتحاريين المالديف (مهاجرين من جزر المالديف)، قام الجيش السوري بتنفيذ عملية انسحاب من البلدة وأعاد نشر قواته في محيطها، وبدأ باستقدام تعزيزات نوعية وبتنفيذ قصف دقيق ومركز باتجاه مواقع المسلحين وتحركاتهم، تمهيداً لشن هجوم معاكس لاستعادة كفرنبودة واستئناف عمليته العسكرية حتى تحقيق أهدافها.

[26/مايو/2019]سبأ